Sports : Pontarlier, le FCSM et l’ESBF ont rendez-vous avec la coupe de France ce week-end

Au menu sportif de ce week-end, un 32e de finale très attendu en coupe de France pour les Sochaliens à Bonal et les Pontissaliens au stade Léo Lagrange de Besançon. L’ESBF quant à elle disputera son 1/8e de finale de coupe de France contre Saint-Amand au palais des sports.

Football

Coupe de France : FCSM (National) - Lorient (Ligue 1), samedi à 18h au stade Bonal

Un exploit, c’est ce que vont devoir réaliser les Sochaliens ce samedi s’ils veulent franchir un tour supplémentaire en coupe de France. Face au FC Lorient, pensionnaire de Ligue 1, certes en difficulté cette saison, les Jaune & Bleu devront tenter de combler ces deux divisions d’écart entre les deux clubs en misant pour cela sur une combativité sans faille et, un tout petit peu, sur la magie de la coupe… Car Oswald Tanchot le sait, la qualification ne s’arrachera pas sans une motivation et une intensité supplémentaire : "il va falloir courir, se battre, mettre beaucoup d’ingrédients pour passer face au FC Lorient" a-t-il annoncé d’emblée en conférence de presse. Ce n’est donc qu’au prix d’un effort commun constant que le FCSM pourra espérer passer du rêve à la réalité.

"Si nous avons le bonheur de réaliser quelque chose demain ce serait fondateur" a confié le coach en rappelant que son équipe se devait d’être "alignée à l’histoire de son club". Celui-là même qui a remporté le trophée un certain 12 mai 2007 face à l’Olympique de Marseille.

S’il n’a pas l’avantage hiérarchique, le FCSM aura en tout cas d’autres cartes à jouer. Avant tout, il pourra compter sur le soutien de son équipe en évoluant à domicile. "Tout peut se passer avec l’appui de notre public" a d’ailleurs avoué à son tour Kévin Zohi en conférence de presse. Par ailleurs, Lorient compte beaucoup d’absents et devra évoluer sans 14 joueurs de son effectif. La faute à des suspensions comme Isaak Touré et Benjamin Mendy, des blessures ou encore des sélections pour la coupe d’Afrique des Nations.

"La coupe de France, c'est très simple, il y a un ticket pour deux" a sobrement résumé le coach sochalien, qui espère enfin que si son équipe doit s’incliner ce ne sera pas sans les armes à la main… "on est chez nous et on va se battre !" a-t-il conclu.

Coupe de France : CA Pontarlier (National 3) - Olympique Lyonnais, dimanche à 14h30 au stade Léo Lagrange de Besançon

Autre match de 32e de finale de coupe de France prévu ce week-end en Franche-Comté, le CA Pontarlier se mesurera à la redoutable équipe de l’Olympique Lyonnais dans un stade Léo Lagrange de Besançon plein à craquer.

Bien qu’encore en difficulté cette saison malgré ses derniers bons résultats qui l’ont éloigné de la zone de relégation, l’OL restera un adversaire féroce, pour ne pas dire insurmontable, pour les Pontissaliens. Cinq divisions séparent les deux formations…Entre le club professionnel d’un côté et de l'autre l’un des petits Poucets de la complétion, l’issue semble inévitable même si le rêve reste permis.

D’ailleurs le CAP n’en est pas à son premier exploit dans la compétition puisque c’est la quatrième fois en une décennie qu’il parvient à se hisser à ce stade de la compétition. Face à Montpellier en 2018, les Pontissaliens ne s’étaient inclinés qu’aux tirs au but (1-1 puis 2-4 aux TAB). Avant cela, ils s’étaient de nouveau inclinés contre Sedan (1-2) en 2013 et Caen (1-3) en 2014.

Les hommes de Jean-Luc Courtet pourront compter sur le soutien des 10.000 supporters présents pour tenter de conjurer le sort ce dimanche même si, Lyon reste, il faut bien l’avouer, l’adversaire le plus coriace que le CAP aura à terrasser pour décrocher son ticket pour les 16e de finale.

Handball

Coupe de France : ESBF - Saint-Amand, samedi 6 janvier à 20h au palais des sports de Besançon

La coupe de France est assurément l’un des objectifs de cette saison pour l’ESBF. La rencontre contre Saint-Amand ce samedi au palais des sports de Besançon apparaît donc comme un rendez-vous à ne pas manquer pour les Bisontines.

Les deux clubs évoluent tous les deux en première division mais ne se sont pas encore rencontrés cette année. Le premier affrontement en championnat étant fixé au 17 janvier prochain. Si l’on se base uniquement sur le plan comptable, l’ESBF a un léger avantage puisque classée 7e avec 5 victoires en 11 matchs disputés contre 3 seulement pour Saint-Amand en autant de match joués. Les Nordistes ne comptent pour autant pas venir à Besançon pour autre chose qu’une qualification en quarts de finale. La rencontre promet donc d’être intéressante et permettra à Alizée Frecon-Demouge de retrouver sa petite soeur Romane qui évolue chez les Louves.

Le vainqueur de cette rencontre ira affronter les Neptune de Nantes en quarts de finale le 31 janvier prochain.