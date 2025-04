Stéphane Sauce, nouveau président de la FRSEA Bourgogne-Franche-Comté

"Christophe Chambon avait souhaité alléger sa charge de travail et être, ainsi, remplacé à la présidence de la FRSEA Bourgogne Franche-Comté", indique la FRSEA.

C’est donc Stéphane Sauce qui prend le relais. Dès son installation, il s’est "fortement investi dans les organisations agricoles", nous est-il précisé. D’abord dans le syndicalisme, avec les JA du Doubs, puis comme président de JA Bourgogne Franche-Comté, de 2010 à 2012 et, ensuite, comme président de JA Franche-Comté, de 2012 à 2014. Il s’implique rapidement dans les organismes agricoles, en présidant le comité régional du développement, de la formation et de l’installation (COREDEFI) de la Chambre régionale d’agriculture, de 2014 à 2018. Puis, il préside le comité d’orientation pour la valorisation des ressources locales de la Chambre régionale d’agriculture (2022 - 2024) et assure la présidence du GPPR (comité "gastronomie et promotion des produits gourmands de Bourgogne Franche-Comté"), de 2023 à aujourd’hui. Depuis les dernières élections à la Chambre régionale d’agriculture, il a la responsabilité du comité régional de l’économie agricole de la CRA BFC.

Enfin, Stéphane Sauce souhaite "poursuivre les travaux engagés dans un esprit collectif, en tenant compte de la diversité de nos territoires et de nos productions". La feuille de route de la FRSEA BFC va s’intégrer dans le cadre du projet "Transformation" de la FNSEA, pour garder "un syndicalisme de solutions à l’écoute du terrain, mais aussi pour mieux communiquer avec les adhérents(-tes) et répondre à leurs attentes", est-il indiqué par ses membres.