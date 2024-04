“Stop à la maltraitance sociale !” : l’intersyndicale appelle à la mobilisation jeudi à Besançon 

Dans le cadre d’un appel national à la grève jeudi 4 avril 2024, l’intersyndicale (CGT, FO et SUD) sera mobilisée à partir de 13h00 rue Gambetta à Besançon aux côtés du centre d'accueil demandeurs d’asile. Le cortège retrouvera à 14h00 les autres manifestants à l’esplanade des droits de l’Homme.

"Depuis des décennies, nous constatons et dénonçons la dégradation immuable de notre secteur. Nous sommes témoins impuissants du mépris du gouvernement et des employeurs envers les salariés, mais aussi envers les personnes accompagnées", expliquent dans un communiqué commun la CGT, FO et SUD.

Ils dénoncent des salaires "indécemment bas" et demandent le Ségur / CTI / Laforcade "pour tous".

L’intersyndicale déplorer une "perte de sens et des valeurs humanistes du secteur sacrifiées au nom d’une logique financière" et un "épuisement professionnel".

Sont concernés par ces revendications, les salariés du travail social, médico-social et de la petite enfance.