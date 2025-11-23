"Sur la route des bar PMU" effectue deux arrêts en Bourgogne-Franche-Comté 

"Au fil de ces parcours à découvrir à vélo, à pied, en train ou en voiture, les bars PMU® deviennent des points d’étape incontournables. Des lieux où l’on fait une pause, où l’on découvre une spécialité locale, où l’on s’immerge dans la vie du coin… Des haltes vivantes et accueillantes qui racontent leurs quotidiens", nous est-il précisé.
La rencontre entre PMU® et Le Fooding® a donné naissance, en 2024, au premier ouvrage des Éditions Fooding® : PMU® , 100 bars qui font la France – une galerie de lieux et de portraits saisis sur le vif dans le quotidien des bars PMU®.
Deux arrêts en Bourgogne-Franche-Comté
- Itinéraire 2 – Le Jura à tout va, en van ou voiture dans le département du Jura
- Itinéraire 22 – Bons baisers de... Nuits-Saint-Georges, dans le département de la Côte-d’Or
Infos +
- Prix : 10 €
- Date de sortie : jeudi 6 novembre 2025
- Lieux de ventes : en librairie, Fnac, concept stores et en ligne
- Nombre de pages : 160 pages
- Impression : Arras (Hauts-de-France)