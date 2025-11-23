"Sur la route des bar PMU" effectue deux arrêts en Bourgogne-Franche-Comté 

Rassemblés dans un livre, 22 itinéraires ont été mis en lumière afin de rendre compte de l’ancrage des bar PMU en France. Deux haltes ont été effectuées dans la région. L’ouvrage est sorti le 6 novembre 2025.

"Au fil de ces parcours à découvrir à vélo, à pied, en train ou en voiture, les bars PMU® deviennent des points d’étape incontournables. Des lieux où l’on fait une pause, où l’on découvre une spécialité locale, où l’on s’immerge dans la vie du coin… Des haltes vivantes et accueillantes qui racontent leurs quotidiens", nous est-il précisé.

La rencontre entre PMU® et Le Fooding® a donné naissance, en 2024, au premier ouvrage des Éditions Fooding® : PMU® , 100 bars qui font la France – une galerie de lieux et de portraits saisis sur le vif dans le quotidien des bars PMU®.

Deux arrêts en Bourgogne-Franche-Comté

Itinéraire 2 – Le Jura à tout va, en van ou voiture dans le département du Jura

Itinéraire 22 – Bons baisers de... Nuits-Saint-Georges, dans le département de la Côte-d’Or

