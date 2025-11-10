Téléthon à Besançon : un grand défi lancé par le CHU

Le défi consiste à construire le plus de fôrets possibles en briques LEGO en 14h00. Il est possible de participer le 5 ou le 6 décembre 2025 sur inscription au CHU de Besançon.

"Il suffit de s’inscrire, seul ou en équipe, en remplissant le formulaire accessible depuis le site web du CHU de Besançon : page d’accueil > carrousel d’actualités «Toutes les actus» ou en scannant le QR Code figurant sur l’affiche", explique le CHU

Chaque groupe a deux heures pour construire le plus de forêts possible. La participation à ce défi est gratuite. Groupes de huit personnes maximum. Enfants à partir de 7 ans et accompagnés d’un adulte.

Comment soutenir le Téléthon 2025 avec le CHU de Besançon ?

Au choix :

en construisant des forêts (je donne de mon temps) - participation gratuite ;

en parrainant une ou plusieurs forêts ;

en faisant un don libre dans l’urne qui sera sur le stand du Téléthon le vendredi 5 décembre (par chèque bancaire à l’ordre de AFM-TELETHON ou en espèces (un bordereau de remise vous sera donné)

Comment parrainer une forêt ?

Une forêt parrainée = 10 euros minimum au profit du Téléthon

Il suffit d’envoyer un e-mail à telethon2025@chu-besancon.fr en indiquant le nombre de forêts que vous souhaitez parrainer et pour quel montant total. Le CHU indiquera, par retour de mail, les modalités de versement de votre don. Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt des dons faits à des organismes d’intérêt général. Un reçu fiscal vous sera envoyé à la fin du premier trimestre 2026.

(Communiqué)