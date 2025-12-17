Mercredi 17 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie

Temis Innovation : 20 ans d’histoire et 315 porteurs de projets accompagnés

Publié le 17/12/2025 - 16:03
Mardi 16 décembre 2025, Temis Innovation a fêté ses 20 ans d’histoire à la Maison des microtechniques à Besançon.

© Facebook Chantal Guyen
Entre regards croisés, témoignages et retrouvailles, cette soirée a été l’occasion de revivre l’esprit pionnier qui a accompagné la création de cet écosystème et de découvrir l’exposition "Portraits d’entrepreneurs" qui met en lumière les personnes qui incarnent ces 20 années passées au sein de Temis Innovation.

A cette occasion, un numéro spécial 20 ans est sorti et retrace les grands axes de Temis Innovation avec u focus sur la recherche avec Femto-ST, le smart system avec "Smartesting"  qui s’ouvre au marché des tests de logiciels, la Medtech avec Cisteo Médical et l’ingénierie des dispositifs médicaux. Le tout sans oublier la microrobotique avec David Heriban, l’enfant de la technopole Temis ainsi que la photonique avec Exail nuira Yonne dans le monde entier et bien sûr la biotechnologie qui mêle la microtechnique aux biothérapies.

Publié le 17 décembre à 16h03 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Suisse
Economie

L’association Arc Horloger devient l’Observatoire des savoir-faire en mécanique horlogère et en mécanique d’art

À l’occasion de son 5ème Forum annuel, qui s’est tenu le 12 décembre 2025 à Plan-les-Ouates, Arc Horloger s’est penché sur les écosystèmes horlogers et sur la place des femmes dans l’horlogerie. Les président et vice-président Richard Vaucher et Thierry Bailly ont également présenté leur vision de l’association pour les années à venir.

Publié le 17 décembre à 11h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

En redressement judiciaire, le groupe industriel ACI dispose d’un délai jusqu’au 4 février pour trouver un repreneur

La holding industrielle ACI était examinée ce mardi 16 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques (TAE) de Lyon. Placé en redressement judiciaire depuis le 25 septembre dernier, le groupe bénéficie d’une prolongation de sa période d’observation jusqu’au 4 février 2026 afin de rechercher un repreneur.

Publié le 17 décembre à 07h39 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Bourgogne Franche-Comté : l’industrie automobile encore en perte de vitesse en 2025

Selon une étude de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté publiée le 16 décembre 2025, l’industrie automobile régionale poursuit son ralentissement en 2025. Sur fond de baisse des immatriculations, de climat des affaires dégradé et de repli de l’emploi salarié, la filière reste confrontée à une activité en recul quasi continu depuis le rebond post-Covid. L’analyse met également en lumière l’affaiblissement des embauches durables, la diminution du recours à l’activité partielle et les contrastes à l’œuvre dans un secteur marqué à la fois par des difficultés persistantes et par la montée en puissance des véhicules électriques.

Publié le 16 décembre à 17h00 par Alexane
Besançon
Economie

À Besançon, l’agence web Spin On rejoint Koredge

Dans un communiqué du mois de décembre 2025, l’agence digitale Koredge à Besançon annonce la reprise de la continuité de service de Spin On, acteur local du web fondé en 2013. Cette opération vise à "garantir la pérennité des projets et l’accompagnement de l’ensemble des clients de Spin On, dans un cadre sécurisé et durable", nous dit-on.

Publié le 16 décembre à 16h30 par Alexane
Marchaux-Chaudefontaine
Economie

Leman Industries accueille For Talents et acquiert Metalis Group dans le cadre d’une transmission familiale

Le groupe familial Leman Industries, acteur économique dans la production de pièces et sous-ensembles métalliques, plastiques et mécatroniques, franchit une nouvelle étape dans sa gouvernance et son développement industriel. Dans le cadre du passage de flambeau entre la 2e et la 3e génération de la famille Bontaz, For Talents, société d’investissement spécialisée dans la transmission d’entreprises familiales, prend une participation minoritaire au capital du groupe aux côtés de la famille fondatrice.

Publié le 16 décembre à 16h00 par Alexane
DOUBS (25)
Economie Social

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale : Force ouvrière du Doubs appelle les députés à voter contre

L’Union départementale Force ouvrière (FO) du Doubs a adressé une lettre ouverte aux députés du département, les invitant à voter contre le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026. Le vote solennel est prévu le 16 décembre.

Publié le 16 décembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Economie

Shopping de Noël : une boîte en métal gourmande de la biscuiterie et chocolaterie Billiotte

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la carte cadeau proposé par la biscuiterie et chocolaterie Billiotte.

Publié le 16 décembre à 08h00 par Macommune.info
Besançon
Economie Vie locale

Alternartiba demande à la maire de Besançon l’application ferme du règlement local de publicité

Paysages de France s’est joint à Alternatiba et ANV COP21 pour exiger une application ferme du règlement local de la publicité dans une lettre ouverte envoyée ce lundi 15 décembre 2025 à la maire de Besançon Anne Vignot. 

Publié le 15 décembre à 17h37 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Education

WolrdSkills 2025 : l’équipe régionale des métiers de Bourgogne-Franche-Comté mise à l’honneur par la Région

Samedi 13 décembre 2025 au Palais des congrès de Dijon (Côte-d’Or), la Région Bourgogne-Franche-Comté a organisé la cérémonie de mise à l’honneur de son équipe régionale des métiers WorldSkills, en présence de Jérôme Durain, président de la Région, et de Willy Bourgeois, vice-président aux lycées, à l’alimentation, à l’offre de formation, à l’apprentissage et à l’orientation.

Publié le 15 décembre à 14h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur les bons cadeaux proposés par L’Institut à Besançon.

Publié le 14 décembre à 08h00 par Macommune.info

