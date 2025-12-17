Temis Innovation : 20 ans d’histoire et 315 porteurs de projets accompagnés

Entre regards croisés, témoignages et retrouvailles, cette soirée a été l’occasion de revivre l’esprit pionnier qui a accompagné la création de cet écosystème et de découvrir l’exposition "Portraits d’entrepreneurs" qui met en lumière les personnes qui incarnent ces 20 années passées au sein de Temis Innovation.

A cette occasion, un numéro spécial 20 ans est sorti et retrace les grands axes de Temis Innovation avec u focus sur la recherche avec Femto-ST, le smart system avec "Smartesting" qui s’ouvre au marché des tests de logiciels, la Medtech avec Cisteo Médical et l’ingénierie des dispositifs médicaux. Le tout sans oublier la microrobotique avec David Heriban, l’enfant de la technopole Temis ainsi que la photonique avec Exail nuira Yonne dans le monde entier et bien sûr la biotechnologie qui mêle la microtechnique aux biothérapies.