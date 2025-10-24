Vendredi 24 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Vie locale

Tempête Benjamin : encore 800 foyers privés d’électricité en Franche-Comté

Publié le 24/10/2025 - 10:35
Mis à jour le 24/10/2025 - 10:35

Si les équipes d’Enedis en Franche-Comté ont rétablit 99% des foyers franc-comtois, il restait encore 800 foyers privés d’électricité ce 24 octobre 2025 à 9h30 en Franche-Comté.

© D Poirier
© D Poirier

Jeudi 23 octobre, des vents violents ont traversé la France, impactant en particulier le Jura et le Doubs. Au total, 61.800 clients ont été impactés par des coupures d'électricité en Franche-Comté.

Les équipes d'Enedis en Franche-Comté ont réalisé 150 interventions dans la journée du 23 octobre pour rétablir au plus tôt les clients impactés. Le réseau de distribution électrique a fait face à de fortes rafales de vent tout au long de la journée, provoquant des chutes d'arbres ou de branches sur les lignes.

La pré-mobilisation des équipes a permis d'anticiper au mieux la crise avec : l'organisation d'une cellule de crise dès le 22/10, 150 techniciens d'Enedis pré-mobilisés, plusieurs entreprises partenaires en renfort et du matériel complémentaire (groupes électrogènes notamment).

800 foyers restent privés d'électricité :

  • 500 dans le Jura
  • 200 dans le Doubs
  • 100 en Haute-Saône

Enedis rappelle les consignes de sécurité :

  • ne pas toucher un fil a terre.
  • signalez tout incident anormal à Enedis via le numéro 09 726 750 • chiffres du département,
  • en cas d'usage d'un groupe électrogène individuel, placez-le à l'extérieur de l'habitation et pensez à couper le disjoncteur.
  • 09 726 750 - 2 chiffres de votre département

électricité enedis tempete benjamin

Publié le 24 octobre à 10h35 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Vie locale

Besançon
Economie Vie locale

L’Union des commerçants répond aux “râleurs” : les braderies, “un moments clé” pour le centre-ville de Besançon

La braderie d’automne vient de se terminer à Besançon, marquant une nouvelle édition de ces journées populaires qui transforment les rues de la ville en un marché à ciel ouvert. Organisées par l’Union des Commerçants de Besançon (UCB), ces braderies ne sont pas seulement un rendez-vous commercial : elles jouent un rôle central dans la vie économique et associative du centre-ville. C’est justement ce que souhaite clarifier l’UCB dans un communiqué du 23 octobre 2025 après avoir reçu des retours de personnes ”sceptiques”, ”réfractaires”, ”râleuses” et celles qui disent que ”c’était mieux avant”.

2
braderie braderie d'automne braderie d'été ucb union des commercants besancon
Publié le 23 octobre à 17h30 par Alexane
Franche-Comté
Vie locale

Tempête Benjamin : 7.000 clients impactés en Franche-Comté

Des vents violents ont traversé la France dans la nuit du 22 et 23 octobre 2025 impactant aussi la Franche-Comté. Le réseau de distribution électrique fait face à des rafales d’environ 100 km/h qui ont provoqué des chutes d’arbres ou de branches sur les câbles. À midi, Enedis répertoriait 7.000 clients sans électricité en Franche-Comté.

coupure électricité électricité enedis tempete benjamin
Publié le 23 octobre à 14h00 par Hélène L.
Besançon
Vie locale

En images – Besançon se pare d’or et de feu… l’automne en majesté

DIAPORAMA • À Besançon, l’automne a pris ses quartiers avec la grâce d’un peintre impressionniste. Certains moments de la journée, la lumière caresse les collines d’une douceur dorée, et la ville s’éveille dans un ballet de brumes légères. Les arbres des bords du Doubs s’embrasent de cuivre et d’ambre, tandis que ceux du parc Micaud se parent de pourpre et de miel. Dans les rues, le vent feuillette les trottoirs comme un vieux livre de poésie.

arbre automne forêt paysage végétation ville de besançon
Publié le 20 octobre à 17h00 par Alexane
Besançon
Société Vie locale

Un nouveau pôle numérique verra le jour à Planoise d’ici 2027… Qu’est-ce que c’est ?

Aurélien Laroppe, vice-président de Grand Besançon Métropole, et Denis Leroux, président-directeur général de Territoire 25, ont signé mardi 14 octobre 2025, l’acte notarié officialisant le transfert de propriété du site des Charmettes à Planoise. Cette signature marque le démarrage des travaux de construction à compter du mois de novembre prochain, nous informe-t-on dans un communiqué.

Grand Besançon Métropole planoise pole numérique territoire 25
Publié le 16 octobre à 17h30 par Alexane
Grand Besançon Métropole
Vie locale

Côte de Morre : le Département du Doubs poursuit la sécurisation de la falaise

Le Département du Doubs a engagé, depuis le 6 octobre 2025, la poursuite des travaux de sécurisation de la falaise de la Côte de Morre, sur la RD 571. Cette opération s’inscrit dans un programme pluriannuel débuté en 2023, "co-construit avec les acteurs du territoire et notamment les commerçants du secteur de Rivotte”.

conseil départemental du doubs côte de morre travaux
Publié le 16 octobre à 15h30 par Alexane
Larnod
Economie Vie locale

Larnod : un cabaret transformiste pour sauver le chiffre d’affaires de la boulangerie

VIDÉO LONG FORMAT • À Larnod, le boulanger Romain et son mari Aurélien se griment en personnages hauts en couleur plusieurs soirées dans l’année pour accueillir les spectateurs dans leur Rominoushow. "Le premier jour" est une version plus aboutie du spectacle né et mis sur pied pour compenser la perte de chiffre d’affaires causé par les six semaines de fermeture de la côte de Larnod durant l'été 2025. Une trentaine de dates de leur cabaret transformiste sont proposées jusqu’à la fin juin 2026. Rencontre avec ce couple prêt à brûler les planches (mais pas le pain) !

boulanger c'est nouveau ! cabaret restaurant transformisme
Publié le 14 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre repas au restaurant d'application du CFA Hilaire de Chardonnet

On a testé le karting en réalité augmentée aux Ateliers de Miserey-Salines

Sondage

 8.25
légère pluie
le 24/10 à 09h00
Vent
5.35 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
94 %
 