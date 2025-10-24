Tempête Benjamin : encore 800 foyers privés d’électricité en Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Si les équipes d’Enedis en Franche-Comté ont rétablit 99% des foyers franc-comtois, il restait encore 800 foyers privés d’électricité ce 24 octobre 2025 à 9h30 en Franche-Comté.

Jeudi 23 octobre, des vents violents ont traversé la France, impactant en particulier le Jura et le Doubs. Au total, 61.800 clients ont été impactés par des coupures d'électricité en Franche-Comté.

Les équipes d'Enedis en Franche-Comté ont réalisé 150 interventions dans la journée du 23 octobre pour rétablir au plus tôt les clients impactés. Le réseau de distribution électrique a fait face à de fortes rafales de vent tout au long de la journée, provoquant des chutes d'arbres ou de branches sur les lignes.

La pré-mobilisation des équipes a permis d'anticiper au mieux la crise avec : l'organisation d'une cellule de crise dès le 22/10, 150 techniciens d'Enedis pré-mobilisés, plusieurs entreprises partenaires en renfort et du matériel complémentaire (groupes électrogènes notamment).

800 foyers restent privés d'électricité :

500 dans le Jura

200 dans le Doubs

100 en Haute-Saône

Enedis rappelle les consignes de sécurité :