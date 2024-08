Terres de Jim : battles de cuisine, conférences, découverte de l’agroécologie à retrouver sur le stand du Crédit Agricole

Crédit Agricole Franche-Comté accueillera les visiteurs pendant trois jours sur son stand de

1000 m2 avec au programme :

des battles de cuisine avec le chef étoilé Jean-François Maire, le samedi et dimanche, de 9h à 12h

des séances de cinéma pour découvrir le monde mutualiste d’hier à aujourd’hui

des conférences sur des thèmes comme la ”transition et l’agrivoltaisme” ; ”l’agriculture et la viticulture en Franche-Comté” ; ”le mutualisme et la coopération” , ”l’eau”

des rencontres avec les équipes du Crédit Agricole Franche-Comté : Ressources humaines, accompagnement des Transitions, Point Passerelle, Assurances. Chaque secteur proposera une animation spéciale...

le présence de start-up du Village by CA Franche-Comté,

des jeux concours pour gagner des paniers garnis de produits locaux et des vols en montgolfière,

la présence de poules « Brahma Caille Dorée », une innovation franc-comtoise,

un simulateur de conduite d’engins agricoles,

la découverte de l’agroécologie avec le jeu Roots Of Tomorrow.

l’apprentissage de la forêt avec Silva Numerica,

une bibliothèque pas comme les autres,

des animations pour les enfants et bien d’autres encore ...

Le tout avec la présence de l’ensemble des collaborateurs dédiés au monde agricole.

Un engagement qui va plus loin

Le Crédit Agricole Franche-Comté, au-delà du soutien aux manifestations, a pour vocation de "soutenir le monde agricole dans les bons comme dans les mauvais moments, ce qui se traduit en ce moment avec l’accompagnement à la suite des conditions climatiques du printemps …", nous est-il précise. À ce titre, le Crédit Agricole indique porter une "attention toute particulière vis-à-vis des jeunes agriculteurs et des situations les plus fragilisées avec l’ensemble des conseils et partenaires institutionnels" et assure avoir "déjà engagé des échanges avec les pouvoirs publics au niveau national afin de relayer ou de consolider les décisions ou soutiens qui pourraient être mis en place".