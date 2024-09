Agriculteurs et soleil : les dermatos en campagne préventive sur les Terres de Jim

À l’occasion du plus grand évènement agricole d’Europe qui se tiendra les 6, 7 et 8 septembre 2024 à Mamirolle où plus de 100.000 visiteurs sont attendus, l’Association des dermatologues de Franche-Comté (Asfoder) et À fleur de peau seront présentes dans le village de la Mutualité santé agricole (MSA). Objectif : faire de la prévention solaire auprès de l’une des professions les plus touchées par les cancers de la peau.

”Ces travailleurs irremplaçables et indispensables du monde rural seront présents pour vous montrer leur travail quotidien, leurs difficultés et leur prouesse. C'est une des professions les plus touchée par les cancers de la peau (surtout les carcinomes). La prévention solaire stricte et adaptée est un urgence pour les jeunes générations d’agriculteurs”, selon Hervé Van Landuyt, dermatologue et membre de l’Asfoder, ”Il faut mieux les informer et les aider à retrouver le bon sens de leur parents et grands-parents. Ami(e)s paysannes, paysans, agricultrices, agriculteurs.”

Le dermatologue invite par ailleurs les visiteurs à venir applaudir les agriculteurs lors des Terres de Jim équipés d’”une chemise, d’un grand chapeau et de crème solaire en complément.”

Infos pratiques

Terres de Jim

Du vendredi 6 septembre à 09h00 au dimanche 8 septembre à 18h00

Le Gratterie (Mamirolle)