“Tous responsables” : que contiennent le livret officiel et le kit d’urgence en cas de guerre ?

Le gouvernement a mis en ligne ce jeudi 20 novembre 2025 une version actualisée de son guide pratique "Tous responsables", un document imaginé sous l’ère Jean Castex, dans le sillage de la crise sanitaire du Covid-19. Présenté comme un outil de préparation citoyenne, ce livret propose une série de recommandations destinées à aider la population à réagir face à différents scénarios d’urgence : phénomènes climatiques extrêmes, conflits armés, catastrophes naturelles ou industrielles, ou encore attaques terroristes.

Ce guide se veut avant tout pragmatique. Il ne s’agit pas d’un manuel militaire, mais d’un ensemble de conseils simples à appliquer au quotidien. Le gouvernement y encourage notamment les foyers à constituer un kit d’urgence comprenant eau potable (six litres par personne) produits alimentaires non périssables, lait infantile si nécessaire, nourriture pour animaux, trousse de premiers secours, lunettes de vue de secours, lampe torche, chargeur de téléphone, argent liquide, radio à piles...

Le livret rappelle également les gestes essentiels en situation de danger : éviter de descendre en sous-sol en cas d’inondation, ne pas toucher d’objets extérieurs lors d’un accident nucléaire, ou encore couper immédiatement tout système de ventilation. Une section est aussi consacrée à la lutte contre la désinformation, avec des pistes pour identifier les fausses nouvelles susceptibles de circuler en période de crise.

Enfin, le document recense l’ensemble des numéros d’urgence utiles. Initialement, la version pilotée par Matignon devait être distribuée dans toutes les boîtes aux lettres. Finalement, le gouvernement a choisi une diffusion exclusivement numérique, cherchant à informer sans provoquer d’inquiétude inutile ni alimenter de nouvelles polémiques.