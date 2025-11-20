Jeudi 20 Novembre 2025
Alerte Témoin
France
Société

"Tous responsables" : que contiennent le livret officiel et le kit d'urgence en cas de guerre ?

Publié le 20/11/2025 - 17:30
Mis à jour le 20/11/2025 - 16:48

Le gouvernement a mis en ligne ce jeudi 20 novembre 2025 une version actualisée de son guide pratique "Tous responsables", un document imaginé sous l’ère Jean Castex, dans le sillage de la crise sanitaire du Covid-19. Présenté comme un outil de préparation citoyenne, ce livret propose une série de recommandations destinées à aider la population à réagir face à différents scénarios d’urgence : phénomènes climatiques extrêmes, conflits armés, catastrophes naturelles ou industrielles, ou encore attaques terroristes.

Ce guide se veut avant tout pragmatique. Il ne s’agit pas d’un manuel militaire, mais d’un ensemble de conseils simples à appliquer au quotidien. Le gouvernement y encourage notamment les foyers à constituer un kit d’urgence comprenant eau potable (six litres par personne) produits alimentaires non périssables, lait infantile si nécessaire, nourriture pour animaux, trousse de premiers secours, lunettes de vue de secours, lampe torche, chargeur de téléphone, argent liquide, radio à piles...

Le livret rappelle également les gestes essentiels en situation de danger : éviter de descendre en sous-sol en cas d’inondation, ne pas toucher d’objets extérieurs lors d’un accident nucléaire, ou encore couper immédiatement tout système de ventilation. Une section est aussi consacrée à la lutte contre la désinformation, avec des pistes pour identifier les fausses nouvelles susceptibles de circuler en période de crise.

Enfin, le document recense l’ensemble des numéros d’urgence utiles. Initialement, la version pilotée par Matignon devait être distribuée dans toutes les boîtes aux lettres. Finalement, le gouvernement a choisi une diffusion exclusivement numérique, cherchant à informer sans provoquer d’inquiétude inutile ni alimenter de nouvelles polémiques.

Publié le 20 novembre à 17h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Société

En Franche-Comté, 16.000 personnes ont poussé la porte du Secours Catholique en 2024

VIDEO • Depuis 30 ans, le secours catholique effectue un état de la pauvreté en France à travers les statistiques d’accueil des publics reçus. En Franche-Comté, 16.000 personnes en situation de précarité ont été à la rencontre des bénévoles. On en parle ce 20 novembre 2025 avec Antoine Aumonier, délégué du Secours Catholique dans la région.

pauvreté secours catholique
Publié le 20 novembre à 15h24 par Hélène L.
Besançon
Société Vie locale

À Besançon, une pétition citoyenne demande une amélioration de l’accès aux toilettes publiques

Une pétition a été déposée sur la plateforme participative Ateliers Citoyens de Besançon pour demander une amélioration de l’accès aux toilettes publiques dans la ville. Cette initiative, ouverte aux signatures jusqu’au 26 décembre 2025, nécessite 1.500 soutiens pour être inscrite à l’ordre du jour d’un conseil municipal.

pétition toilettes wc
Publié le 20 novembre à 14h33 par Alexane
Franche-Comté
Société

25 novembre : le programme complet des manifestations dans le Doubs

Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes prévue le 25 novembre 2025, l'association Solidarité femmes Besançon a partagé le programme complet des actions prévues dans le département du Doubs. Celui-ci propose plusieurs rencontres, conférences, films, expositions et manifestations pour les prochaines semaines à venir. Une mobilisation est prévue ce samedi à 15 h sur l’Esplanade des Droits de l’Homme à Besançon.

programme solidarité femmes violences violences conjugales violences faites aux femmes violences sexuelles
Publié le 20 novembre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société

165.000 “violentomètres” apposés sur les sacs à pain dans le Doubs

VIDEO • Afin de lutter contre la violence faites aux femmes, un baromètre de la violence aussi appelé "violentomètre" figure sur 165.000 sacs à pain distribués dans 120 boulangeries du Doubs à partir de ce 19 novembre 2025. En 2024, 1.880 plaintes ont été déposées pour violences intrafamiliales et conjugales dans le département.

violence conjugale violentomètre
Publié le 19 novembre à 18h00 par Hélène L.
Pomoy
Société Transports

Accident grave à Pomoy : des collectifs relancent l’appel à une déviation de la RN 19

Le 13 novembre 2025, un nouvel accident particulièrement grave s’est produit à la sortie de Pomoy, en Haute-Saône. Cet événement ravive une fois encore l’inquiétude des habitants. Un communiqué de plusieurs collectifs souligne que "de jeunes personnes et des familles sont confrontées à des épreuves très douloureuses" et que "les habitant.e.s du secteur en particulier les riverains sont de nouveau bouleversés par ce drame".

Publié le 19 novembre à 17h45 par Alexane
Besançon
Société

Violences conjugales : “le combat est quotidien” estime la présidente de Solidarité Femmes Besançon

VIDÉOS • Le mois de novembre est le mois des mobilisations internationales contre les violences faites aux femmes, aux enfants et aux minorités de genre. À Besançon, Solidarité Femmes pilote un collectif d’associations, auxquelles s’est alliée la Ville de Besançon. Le collectif a évoqué ce mercredi 19 novembre 2025 les raisons de mobilisations et ses attentes lors d’une conférence de presse dans ses locaux de Solidarité Femmes à Palente. 

25 novembre femme solidarité femmes violences violences conjugales violences faites aux femmes
Publié le 19 novembre à 17h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

Journée internationale des droits de l’enfant : une journée familiale le 22 novembre à Besançon

Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l’enfant, la Ville de Besançon organise samedi 22 novembre 2025, de 14 à 18 heures, une journée familiale ouverte à toutes et tous, coordonnée par les Francas du Doubs, dans le cadre de l’engagement de la collectivité en tant que Ville amie des enfants UNICEF. Cet événement vise à sensibiliser aux droits fondamentaux de l’enfant à travers des animations, expositions et rencontres.

Publié le 19 novembre à 15h10 par Alexane
DOUBS (25)
Santé Société

EOlife : Archeon Medical annonce un triplement du taux de survie neurologique après arrêt cardiaque

Archeon Medical, société fondée à Besançon et spécialisée dans le monitoring de la ventilation d’urgence, publie mercredi 19 novembre 2025, les résultats d’une étude inédite menée en conditions réelles par le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs. L’étude porte sur EOlife, un dispositif médical intelligent de ventilation, et révèle un triplement du taux de survie à 30 jours sans séquelles neurologiques chez les patients victimes d’un arrêt cardiaque extrahospitalier (ACEH). "100 % des survivants ont retrouvé toutes leurs capacités neurologiques", précise le communiqué de l’entreprise.

archeon medical arrêt cardiaque
Publié le 19 novembre à 14h00 par Alexane
Besançon
Société

Police nationale du Doubs : retour aux sources pour Delphine Gauthron, nouvelle directrice interdépartementale adjointe

Originaire de Dole, Delphine Gauthron a pris ses fonctions de directrice interdépartementale adjointe de la police nationale du Doubs depuis le 3 novembre 2025. À l’occasion d’une rencontre avec la presse régionale, nous avons pu lui poser quelques questions sur ses nouvelles missions. 

commissariat Delphine Gauthron dipn police nationale
Publié le 19 novembre à 09h00 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Société

Pajemploi : l’Urssaf recommande de faire preuve “d’une vigilance renforcée face aux SMS ou appels frauduleux”

Le service Pajemploi, servant à déclarer et rémunérer les assistants maternels et gardes d'enfants à domicile, a été victime d'un vol de données le 14 novembre, qui "a pu concerner jusqu'à 1,2 million de salariés de particuliers employeurs", a alerté l'Urssaf lundi 17 novembre 2025. 

pajemploi urssaf
Publié le 18 novembre à 15h02 par Hélène L.

