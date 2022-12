Trafic de stupéfiants : 400€ par jour pour dealer en Fiat Punto

Ce lundi 19 décembre, les policiers de la BAC ont contrôlé le conducteur d’un véhicule Fiat Punto qui avait tenté de prendre la fuite à leur vue rue de Chalezeule. Reconnaissant une forte odeur de cannabis qui se dégageait du véhicule, les policiers remarquaient aussitôt un sachet zippable contenant une grosse somme d’argent liquide.

Le conducteur, un homme de 22 ans, remettait le sachet et indiquait également être en possession d’autres sachets de cannabis conditionnés pour la vente. La fouille de son véhicule amenait à la découverte de 27 sachets de résine de cannabis (128 grammes) et de 6 sachets d’herbe de cannabis (10 grammes). Il a été immédiatement placé en garde à vue.

Le trafic débutait sur le parking de Basic Fit

Auditionné, l’homme a reconnu les faits et déclarait vendre environ 200g de résine et d’herbe par jour mais sans vendre de drogues dures. Pour ce faire, il expliquait se rendre sur le parking de Basic Fit à Planoise où un individu l’attendait pour lui remettre les stupéfiants à vendre et la Fiat Punto marron. Le soir, l’homme lui remettait la somme de ses transactions, environ 1.000€ et le reste des produits. Son activité lui permettait de gagner environ 400€ par jour. Sa garde à vue terminée, l’homme a été déféré devant le substitut du procureur. Il a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire.

Les policiers se sont également déplacés chez la propriétaire de la Fiat Punto marron habitant Pirey le mercredi 21 décembre en fin de matinée. Elle a déclaré aux policiers avoir vendu son véhicule à un garage situé à Saint-Vit et montrait pour preuve la copie de déclaration d’achat dûment complétée par le garage.