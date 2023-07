Trois blessés dans un accident sur la A36

L'accident impliquait une voiture et un poids lourd. Selon les soldats du feu, un homme de 49 ans est gravement blessé et a été transporté d'urgence au CHU de Minjoz. Deux autres personnes ont été légèrement blessées, une femme âgée de 28 ans et un homme de 63 ans. Ils ont été conduits au CHU NFC. L'origine de l'accident n'a pas été mentionnée, la gendarmerie était présente sur les lieux.