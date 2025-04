Un appel à création pour réaliser l’affiche de l’édition 2026 de la Percée du vin jaune

Un appel d’offres pour la réalisation des affiches et des visuels de l’édition 2026 a ainsi été publié en ligne par l’organisation de l’événement. Dans celui-ci, les organisateurs précisent leur cahier des charges. L’affiche au format paysage 60x40 cm devra être déclinable pour d’autres versions en vue d’actions de communication précisent les organisateurs. Les déclinaisons sont précisées dans l’appel d’offre.

Élément "majeur" de la communication de l’événement, l’affiche devra comporter les éléments obligatoires suivants :

Nom de l’événement : la Percée du Vin jaune

Date de l’événement : 31 Janvier & 1 février 2026

Le lieu de l’événement : Lons le Saunier

Le lien de notre site web : www.percee-du-vin-jaune.com

Le hashtag #perceeduvinjaune

Une évocation du vin : clavelin, verre percée du vin jaune, vigne et les mots clés de la ville de Lons : Thermes, Rouget de Lisle, Arcades, tour de l’horloge, Préfecture.

Le message sanitaire

Une place pour les sponsors en bas

Afin de guider les candidats, l’équipe de la Percée précise ses attentes et souhaiterait une affiche au "style contemporain, visuel et graphique" qui devra "attirer l’œil et donner envie de participer à l’événement" mais également dégager "une alchimie entre la vigne, le vin et la ville de Lons-le-Saunier".

Le budget création pour l’affiche et ses déclinaisons est de 1.000 € HT

Les projets / propositions devront être livrés avant le vendredi 16 mai à 18h00. Il est possible de présenter plusieurs projets. Ceux-ci seront évaluer par un comité de sélection composé de vignerons jurassiens.