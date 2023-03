Un chien robot se promène à la Citadelle de Besançon. Pourquoi ?

Le projet Lense, ainsi nommé par Capture4cad, est avant tout "une utilisation de technologies de pointe pour la mise en valeur du patrimoine culturel", explique la Citadelle dans un communiqué. Pour ce faire, Capture4cad va mobiliser un drone pour la captation des zones inaccessibles, la photogrammétrie pour créer une texture en nuage de point ou en modèle 3D, un scanner pour numériser avec précision tous les bâtiments intérieurs et extérieurs, ainsi qu'un chien robot pour les numérisations d'envergure. "Cette dernière technologie est utilisée pour la première fois en France", précise la Citadelle.

Un chien robot

Le chien robot en question, nommé Rocket, est un robot de chez Boston Dynamics capable de transporter un scanner qui peut prendre jusqu'à 500.000 points par seconde. Cette technologie novatrice permettra de numériser avec précision les zones les plus vastes et les plus complexes de la Citadelle, qui s'étend sur près de 250.000 m2. Il faudra au total à Capture4cad 6 à 8 mois de numérisation, 3 mois de traitement des données numériques et 3 mois de réalisation de supports en réalité augmentée, réalité mixte et réalité étendue.

Une fois toutes les données numérisées, la modélisation et la restitution 3D seront réalisées pour produire plusieurs milliers de Gigas de données. Elles pourront être utilisées pour créer des supports de médiation immersive pour la Citadelle avec des casques de réalité mixte ou des écrans interactifs. "Les possibilités sont infinies et promettent une expérience de visite inédite pour les visiteurs", conclut la Citadelle.