Un deuxième cas de Chikungunya acquis localement confirmé en Bourgogne-Franche-Comté

Après la confirmation du premier cas autochtone de chikungunya, à Dijon, le 8 août 2025, un second cas ayant acquis l’infection localement, a été confirmé par le Centre national de référence des arboviroses, le 11 août a indiqué l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté (ARS BFC).

Ce second cas concerne une personne "domiciliée dans le périmètre du premier cas" indique l’ARS BFC dans son communiqué.

Pour éviter la propagation de la maladie, l’ARS précise que des mesures préventives immédiates sont déployées sur des secteurs ciblés autour des lieux de passage des personnes malades, zones potentielles de transmission :

une opération de démoustication s’est déroulée dans la nuit du 11 au 12 août.

s’est déroulée dans la nuit du 11 au 12 août. des enquêtes porte-à-porte ont lieu aujourd’hui et demain par des agents de l’ARS, de Santé Publique France et de la Ville de Dijon. Elles ont pour objectif de rappeler les mesures de prévention et d’identifier des personnes qui présenteraient des symptômes évocateurs de chikungunya, actuellement ou dans les semaines précédentes, et les informer sur la conduite à tenir. En cas de suspicion de chikungunya chez une personne, un test gratuit peut test en laboratoire.

Ces actions engagées sont coordonnées par les services de l’Etat (préfecture, ARS, Santé publique France), l’EIRAD* l’opérateur de démoustication, avec l’appui de la Ville de Dijon et en lien avec les professionnels de santé du territoire.

Une ligne téléphonique dédiée

Pour répondre aux questions du grand public, une ligne téléphonique d’information dédiée fonctionne 7 jours sur 7, de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures : 0805 200 550.

L’ARS rappelle que chacun est acteur de la lutte contre le moustique-tigre en se protégeant des piqûres et en évitant leur prolifération. Elle conseille pour cela de :

Porter des vêtements couvrants et amples,

Utiliser un répulsif cutané, particulièrement le matin et en fin de journée,

Utiliser des moustiquaires pour les nouveau-nés ou les personnes alitées.

L’eau stagnante, nid à moustique

Elle incite également à ne pas laisser d’eau stagnante chez soi :

Vider (une fois par semaine) coupelles et soucoupes sous les pots de fleurs, gamelles des animaux, replis des bâches, seaux, pieds de parasol…

Couvrir hermétiquement les récupérateurs d’eau

Ranger (à l’abri de la pluie) les jouets, brouettes, seaux, arrosoirs

Entretenir les gouttières, rigoles, chenaux…

Jeter déchets et pneus usagés.

Enfin, en cas de symptômes évocateurs (fièvre, douleur musculaire ou articulaire, maux de tête, éruption cutanée), l’ARS BFC invite à consulter un médecin.