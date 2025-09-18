Jeudi 18 Septembre 2025
Un dîner caritatif pour créer un jardin thérapeutique au CHU de Besançon

Publié le 18/09/2025 - 14:30
Mis à jour le 18/09/2025 - 14:38

Le CHU de Besançon avait officiellement lancé en novembre 2024 "Phisalix", un fonds de dotations en ligne destiné à réaliser les initiatives des professionnels de santé. Ce 14 octobre 2025, elle organise à 19h00 sa première grande soirée caritative avec Cuisine Mode d’Emploi(s) à Besançon pour aider à création d’un jardin thérapeutique. Il est possible de réserve sa table en ligne…

© Phisalix / CHU
© Hélène Loget
1/2 - © Phisalix / CHU
2/2 - © Hélène Loget

Estimé à 155.000 € et déjà financé pour moitié par les dons d’entreprises, associations et particuliers sensibles à cette cause, le jardin thérapeutique a encore besoin d’un coup de pouce pour voir le jour. C’est dans cette idée que le Fonds Phisalix met en place une grande soirée caritative dans les anciens locaux de l’horlogerie LIP.

Qui peut réserver une table ?

Tout le monde est invité à réserver une table. Un lien internet a été spécialement créé pour l’occasion (voir ici).

Au programme ?

  • Un dîner gastronomique, préparé par les élèves de l’école Cuisine Mode d’Emploi(s), fondée par le chef Thierry Marx.
  • Une vente aux enchères, conduite par Maître Astrid Guillon, commissaire-priseur à Besançon,
    avec des lots signés David Norocos, Globe Sauter & Cie, Pierre Duc, La Rochère, Lip, Ibride...
  • Un moment musical, avec la pianiste Jeanne Dormoy, sur un piano à queue prêté pour l’occasion par les pianos Gaëtan Leroux.

Zoom sur le projet de jardin thérapeutique

Le service des soins palliatifs du CHU accueille une trentaine de patients par mois en fin de vie. C’est en écoutant les patients exprimer leur souhait de pouvoir accéder à un extérieur dans ce contexte difficile d’hospitalisation et cette période particulière de l’existence, qu’un projet de jardin thérapeutique et sensoriel sur le toit terrasse attenant au service a été imaginé par les équipes, afin de leur permettre de ressentir l'air frais et de bénéficier d'un environnement naturel apaisant. Ce projet de jardin a pour principal objectif de favoriser le bien-être en fin de vie tout en humanisant l’environnement.

"Tous les bénéfices de la soirée seront reversés au projet de création d’un jardin thérapeutique et sensoriel aux soins palliatifs du CHU de Besançon", nous précise-t-on.

Retour sur un don exceptionnel

Mardi 16 septembre 2025, une remise de dons exceptionnels a été organisée sur le toit terrasse attenant au service des soins palliatifs, un moment fort en présence de quatre généreux mécènes : La ligue contre le cancer du Doubs-Comité de Besançon (don de 30 000 €), Groupe 1000 (don de 20 000 €), Ruggeri (don de 5 000 €) et Trascic (don de 2 000 €).

© CHU de Besançon

Le fonds Phisalix et les équipes des soins palliatifs les remercient très chaleureusement, sans oublier l’entreprise Druet (don de 3 000€).

Infos +

La part reversée au Fonds Phisalix ouvre droit à une réduction fiscale de 60% pour les entreprises et de 66% pour les particuliers.

Publié le 18 septembre à 14h30 par Hélène L.
