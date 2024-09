Un éducateur agressé à l'arme blanche sur son lieu de travail à Valdahon

Le suspect, un homme dont les enfants sont placés et qui avait rendez-vous avec la victime âgée de 43 ans à la Maison des services de Valdahon, a été interpellé par les forces de police municipale et de gendarmerie, et placé en garde à vue. "Il est difficile d'avoir des explications car il s'est montré extrêmement confus pendant sa garde à vue, il souffre manifestement de troubles psychiatriques", note le procureur.

L'éducateur était encore en observation à l'hôpital mercredi soir. "La lame a pénétré, mais la blessure est restée superficielle car aucun organe n'a été touché", a précisé M. Manteaux.

Dans un communiqué sur la page Facebook de la Ville de Valdahon, la maire Sylvie le Hir a exprimé sa "stupeur" en apprenant cette agression à l’arme blanche et son soutien à la victime.

"Nous avons immédiatement pris la décision de fermer l'accès au bâtiment communal afin de permettre à l'enquête de se diligenter et que les personnes présentes, en état de choc, puissent être psychologiquement prises en charge", a précisé la maire de Valdahon dans ce communiqué.

Selon l'Est Républicain, le suspect interpellé est un homme de 28 ans, père de famille dont les quatre enfants sont placés.

(Source AFP)