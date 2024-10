Un homme grièvement blessé par balle près de Dijon

Un homme a été grièvement blessé par balle dans la nuit de mercredi à jeudi, dans une banlieue sensible de Dijon, a-t-on appris ce jeudi 3 octobre 2024 de sources concordantes.

L'homme, dont l'âge n'a pas été révélé, a été blessé dans des circonstances encore floues à Chenôve, banlieue sud sensible de Dijon, a indiqué à l'AFP le procureur de la République à Dijon Olivier Caracotch.

La commune de Chenôve est connue pour abriter plusieurs points de deal mais l'hypothèse d'un règlement de comptes sur fond de drogue est "a priori" écarté, selon le procureur. La victime a de plus été la cible d'un seul coup de feu et non de tirs en rafale typique des règlements de comptes. Il est cependant "encore très tôt pour comprendre" les faits, a-t-il ajouté.

Selon une source proche du dossier, la victime a été hospitalisée en urgence absolue. Une personne a été placée en garde à vue, selon le procureur, mais "elle pourrait n'être que témoin des faits".

La commune de Chenôve avait fait partie des zones touchées par les émeutes urbaines qui avaient secoué la métropole dijonnaise en juin 2020.

(AFP)