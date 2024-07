Un moniteur d’auto-école agressé par un conducteur rue de Dole à Besançon

Sur place, le conducteur et moniteur d’auto-école, âgé de 47 ans, le visage ensanglanté, s’est présenté aux policiers et a expliqué avoir reçu des coups de poing au visage de la part d'un conducteur d’un véhicule DS 3 ayant pris la fuite.



A l’origine du différend, le conducteur de la DS, un homme de 20 ans, a refusé une priorité au véhicule auto-école l’obligeant à freiner très brusquement pour ne pas le percuter. Une dispute a alors éclaté entre le moniteur d’auto-école et l'autre conducteur, lequel a frappé de plusieurs coups de poing au visage le moniteur, avant de s'enfuir.



Le jeune homme a été interpellé rue Lanchy quelques minutes après les faits par les forces de l’ordre. Il a alors été placé en garde à vue. La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers pour des soins à l’hôpital.



Entendu, le mis en cause a reconnu les faits et a déclaré que la victime lui avait fait un doigt d’honneur, puis avait déchiré son t-shirt pour ensuite tenter de lui porter un coup de poing qu’il avait esquivé.



Le moniteur d’auto-école a déposé plainte et a reconnu avoir fait un doigt d’honneur, mais a nié avoir tenté de porter un coup au mis en cause. Deux témoins ont été entendus et ont confirmé les déclarations de la victime. Une interruption temporaire de travail de 6 jours a été délivrée par l’institut médico-légal pour la victime de violences.

La garde à vue du mis en cause s’est achevée le 3 juillet. Il est convoqué devant le tribunal de police en octobre 2024 pour les faits de violences légères.