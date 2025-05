Un notaire jurassien à la tête de la Chambre des notaires de Franche-Comté

C’est une nouvelle page qui s’ouvre pour la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté. Bruno Maire, notaire installé dans le Jura et premier vice-président sortant, a été élu président jeudi. Dès l’annonce de sa nomination, il a exposé les grandes orientations de son mandat, qu’il souhaite placé sous le signe de "l’innovation, de la pédagogie et du dialogue interprofessionnel".

Un virage numérique assumé

Dans un contexte de transformation digitale accélérée, Bruno Maire affiche clairement ses priorités : “Veiller à une évolution continue et harmonieuse de la stratégie numérique au sein des offices notariaux de Franche-Comté”. Le nouveau président souhaite allier “sécurité, modernité, efficacité et tradition” en intégrant les technologies les plus avancées dans les pratiques notariales, tout en respectant les valeurs fondamentales de la profession.

Un notariat au plus proche des citoyens

Conscient du rôle central des notaires dans la vie des Français, Bruno Maire entend également renforcer la pédagogie autour des missions notariales. “Il est indispensable d’accroître la communication auprès des citoyens sur ce que sont les missions et les expertises du notaire”, affirme-t-il. Il souhaite notamment que chacun puisse mieux connaître les outils juridiques à sa disposition lors des étapes clés de la vie : “De nombreuses personnes ignorent des outils tels que les testaments pour protéger partenaires et enfants ou encore le mandat de protection future afin d’anticiper une éventuelle perte de capacité.”

Construire des ponts entre les professions

Le nouveau président insiste également sur la nécessité de renforcer les liens interprofessionnels, notamment avec les professions du droit et du chiffre. “Une parfaite coopération entre les acteurs est fondamentale pour répondre aux besoins croissants des citoyens”, estime-t-il. Selon lui, de meilleures conditions de transmission des informations, dans le respect du secret professionnel, permettent d’offrir un conseil plus éclairé et de sécuriser juridiquement les projets des clients.

Une présidence au service de l’intérêt général

En conclusion, Bruno Maire résume ainsi l’ambition de son mandat : “Mon objectif est de garantir au sein de nos offices une pratique toujours plus sûre, plus moderne et une compétence plus accessible dans l’intérêt général et particulier de nos clients.” Une vision résolument tournée vers l’avenir, qui inscrit le notariat franc-comtois dans les enjeux contemporains de modernisation et de proximité.

Composition de la chambre (2025-2026)

Président : Bruno MAIRE, notaire à Lons-le-Saunier;

Vice-présidentes : Annick MULLER-PUGIN, notaire à Pontarlier (1ère Vice-Présidente), Lucie CUSENIER notaire à Vesoul et Claire-Lise LOCURCIO, notaire à Dole; Syndics : Charlotte JOUSLIN notaire à Besançon (1er Syndic), Jean-Philippe BINDA, notaire à Luxeuil-les-Bains, Marianne MENTEUR, notaire à Poligny et Vanessa GARREAU, notaire à Roche-lez-Beaupré;

Rapporteur: Gilles HASSLER, notaire à Belfort;

Secrétaire: Sandrine ROUX-FOIN, notaire à Pontarlier;

Secrétaire-adjointe : Marie PETITGIRARD, notaire à Besançon

Trésorier : Emmanuel MOYSE, notaire à Dole;

Membres (par ordre d’ancienneté) : Valérie CANDOTTO, notaire à Belfort, Thibaut CUSENIER, notaire à Besançon, Elise CLERC-BARNABÉ, notaire à Lons-le-Saunier, Jimmy PIQUEREZ, notaire à Lure, Laëtitia SFRECOLA, notaire à Lons-le-Saunier, Renaud PICHELIN, notaire à Delle, Elodie DIDELOT, notaire à Morteau, Marjorie FRAINET, notaire à Maîche et Céridwen RICHARD , notaire à Blettrans.

Déléguées de Cour : Agnès BUSCOZ, notaire à Saint-Claude et Mary-Line LEGRAND-MAMPEY, notaire à Lure.

