Nouveau cabinet de sophrologie à Besançon : "Un outil thérapeutique plus qu'un outil de détente"

Après une carrière comme dessinatrice-métreur en maison individuelle, Florence Mathieu a voulu prendre un nouveau cap et devenir sophrologue. Elle s’est donc rendue à l’école de Catherine Aliotta (Paris X.) où elle a suivi une formation à la sophrologie.

"Je pense que la sophrologie n'est pas qu'un outil de détente, mais elle est bien plus. C’est un outil thérapeutique", nous explique-t-elle en précisant avoir effectué pendant 17 ans un travail d'analyse avec une sophrologue-psychothérapeute : "Pour moi, le développement personnel est une vraie révélation : apprendre à se connaître, cerner son potentiel, écouter ses besoins, apprendre à les nourrir, porter attention à ses émotions et comprendre ce qu'elles disent de nous".

Comment se passe une séance type ?

La première séance est un temps d’échange où la personne expose la problématique. La sophrologue fixe alors des objectifs et un nombre de séances pour les atteindre. Elle établit ainsi un programme personnalisé avec des intentions différentes à chaque séance. Florence nous explique que des "mouvements sont effectués et guidés par la voix" en lien avec "une situation passée ou future" : "Il s’agit de prendre conscience de ses capacités", précise la thérapeute.

En plus des particuliers, Florence intervient également en entreprise afin de travailler sur plusieurs thèmes comme la "problématique du changement" et le "renforcement de la collaboration entre collègues" afin de "fédérer et atteindre un objectif commun". La sophrologue mène également des ateliers axés sur la détente avec des associations.

Infos +

Florence Mathieu