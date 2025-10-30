Jeudi 30 Octobre 2025
Besançon
Société

Un nouveau général à la tête de la 1re Division

Publié le 30/10/2025 - 09:29
Mis à jour le 30/10/2025 - 09:29

En conclusion de la cérémonie de remise de chèque à l’association Terre Fraternité-ADO qui s’est déroulée le 27 octobre 2025 à l’Hôtel de Grand Quartier général de Clévans à Besançon, le général de division Jean-Pierre Fagué a annoncé son départ pour Paris. Le général Bruno Helluy lui succède à la tête de la 1ère Division à partir du 1er novembre 2025. 

le 27 octobre 2025 à Besançon au quartier RUTY, le GBR HELLUY visite la garnison de besançon en vue de remplacer le GDI FAGUE commandant la 1re DIVISION. Le soir une soirée se déroule à l'hotêl de grand quartier général de Clévans pour la remise de chèque de terre fraternité et annoncer le départ du GDI FAGUE. © Armée de Terre
Plus tôt dans la soirée, la 1re Division avait remis un chèque de 6 821,23 € à l’association Terre Fraternité – ADO. Celui-ci a été remis au général de corps d’armée (2S) Éric Margail, président de Terre Fraternité – ADO, lors d’une cérémonie organisée au sein de l’Hôtel de Grand Quartier général de Clévans, à Besançon.

Cette remise de chèque fait suite au concert caritatif organisé en juin dernier au Grand Kursaal, qui avait rassemblé près de 600 spectateurs autour des formations musicales de la 1re Division :

  • la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins,
  • la Nouba du 1er régiment de tirailleurs,
  • la fanfare et Bagad de la 9e brigade d’infanterie de marine.

Les fonds collectés à cette occasion permettront à Terre Fraternité de poursuivre son engagement en faveur des blessés de l’armée de Terre, de leurs familles et des familles endeuillées, à travers un accompagnement durable et concret : aide matérielle, soutien moral, réinsertion professionnelle, financement d’équipements spécialisés, etc.

Départ du général Fagué pour Paris

Le général de division Jean-Pierre Fagué a ensuite annoncé son départ du commandement de la 1re Division pour assumer de nouvelles responsabilités opérationnelles auprès du chef d'état-major des armées à Paris. Il a présenté son successeur, le général Bruno Helluy, qui prendra le commandement de la 1re Division, de la base de défense Besançon-Belfort, ainsi que les fonctions de délégué militaire départemental du Doubs à compter du 1er novembre 2025.

Le général Bruno Helluy en quelques mots

Saint-Cyrien (promotion 1991-1994), le général Bruno Helluy a débuté sa carrière au 1er régiment de chasseurs parachutistes, qu’il a ensuite commandé de 2013 à 2015. Il a participé à de nombreuses opérations extérieures (Bosnie, Kosovo, Afghanistan, Mali, RCA, Tchad).

Promu général de brigade en 2022, il a notamment commandé l’état-major de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), avant d’être nommé chef du bureau opérations au sein du Corps de réaction rapide – France à Lille, à l’été 2025.

Publié le 30 octobre à 09h29
Besançon
Santé Société

“Le médecin légiste, c’est le médecin de la violence” : la chambre mortuaire du CHU de Besançon avec Dr Elisabeth Martin

Patricienne hospitalière depuis la fin de ses études en 2010, le Dr Elisabeth Martin dirige depuis mars 2024 le service de médecine légale et de victimologie du CHU de Besançon. Derrière les portes souvent fantasmées de ce service, c’est un métier méconnu, à la croisée du soin, du droit et de la justice, qu’elle nous décrit avec précision et humanité.

chu de besançon décès enquête justice magistrat médecine légale violences conjugales violences faites aux femmes violences sexuelles
Publié le 30 octobre à 08h00 par Alexane
Besançon
Société

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?

La fête d’Halloween arrive à grands pas, mais il n’est pas encore trop tard pour trouver le costume idéal pour célébrer le 31 octobre en famille ou entre amis. Cette année encore, les tendances restent globalement les mêmes que les années précédentes, avec une forte présence de clowns diaboliques et de Mercredi Adams. À noter tout de même un regain du romantisme gothique du côté des femmes et un retour en force de l’un des tueurs en série star des films des années 90…

costume deguisement fete halloween toussaint vacances
Publié le 29 octobre à 14h30 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Société

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween

Comme chaque année, les deux soeurs du salon de thé Marotte et Charlie, situé place Victor Hugo à Besançon, attendent Halloween avec impatience. Cette année, leur décoration et nouvelles gourmandises rendent hommage à trois autres soeurs bien connues de l’univers Disney. Plusieurs biscuits à l’effigie des soeurs Sanderson du film Hocus Pocus sont ainsi à déguster jusqu’à la fin de la semaine où plusieurs événements viendront clôturer la saison halloweenesque ! 

décoration gourmandise halloween marotte et charlie salon de thé
Publié le 29 octobre à 08h10 par Elodie Retrouvey
Besançon
Société Vie locale

“Le vivre-ensemble et le bal des caricatures”, un habitant de Battant inquiet face à la montée des crispations

TRIBUNE • Dans une tribune de ce mardi 28 octobre, un riverain de la rue Battant à Besançon, Sylvain, exprime son inquiétude face à la montée des crispations dans son quartier et dans le centre-ville, notamment sur fond de débats autour d’un nouveau projet pour le foyer d’accueil de jour Boutique Jeanne Antide de la rue Champrond, de bruits nocturnes et d’ivresses sur la voie publique, mais aussi des banderoles contradictoires place de la Révolution. Dénonçant les ”caricatures" et les ”replis” qui animent les discussions locales et les réseaux sociaux, il invite les habitants à renouer le dialogue plutôt que de céder à la polarisation.

bar battant boutique jeanne antide citoyen ivresse place de la révolution tribune vivre ensemble
Publié le 28 octobre à 17h00 par Macommune.info
DOUBS (25)
Economie Société

Doubs : l’association Action Philippe Streit et Orona Alma récompensées aux Trophées de l’ascenseur 2025

La Fédération des ascenseurs a dévoilé les lauréats de la 10e édition des Trophées de l'ascenseur, qui mettent en lumière des projets innovants au service de la mobilité et de l'inclusion. Parmi les distinctions, le prix de la Responsabilité sociétale a été attribué à l'association Action Philippe Streit en partenariat avec Orona Alma pour leur projet "L'accessibilité au coeur de l'Action", mené dans le département du Doubs.

ascenseur handicap inclusion innovation trophée
Publié le 28 octobre à 09h30 par Alexane
Franche-Comté
Société

Alain Franzi, l’un des derniers graveurs de pierre en Franche-Comté

Le Bisontin se rend dans les cimetières de Franche-Comté depuis plus de 50 ans pour rénover, nettoyer et surtout tailler et graver des tombes. Il est parfois accompagné de son fils, Jérôme, lui aussi graveur de pierre et sa femme, Martine, qui l’aide à peindre les lettres ou encore effectuer les dorures…

alain franzi cimetière insolite tailleur de pierre toussaint
Publié le 28 octobre à 08h00 par Hélène L.
Loisirs Société

Sondage – Fêtez-vous Halloween cette année ?

Cette année, le 31 octobre tombe un vendredi, ce qui permettra à ceux qui attendent cette date avec impatience de débuter le week-end en fêtant Halloween. Qu’il s’agisse d’aller collecter des friandises avec les enfants, ouvrir la porte aux petits monstres venus réclamer quelques bonbons, décorer sa maison, aller à une soirée costumée ou encore simplement se faire frissonner devant un bon film d’horreur, nombreuses sont les manières de prendre part à la célèbre fête anglo-saxonne. Et vous, fêtez-vous Halloween cette année ? C’est notre sondage de la semaine.

fete halloween sondage
Publié le 27 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Economie Société

Collecte solidaire de jouets dans les centres de tri du Sybert

Du 17 au 30 novembre 2025, le Sybert s’associe à Ecosystem et Ecomaison, pour organiser une grande collecte de jouets d’occasion dans les éco-centres de Besançon-Tilleroyes, Saint-Vit et de Thise-Chalezeule à travers sa "Grande collecte solidaire des jouets". Les centres partenaires de l'opération disposeront chacun d’un point de collecte accessible à tous les habitants lors des heures d’ouverture pour venir y déposer des jouets inutilisés, en vue de leur réemploi ou à défaut de leur recyclage.

collecte de jouet sybert
Publié le 27 octobre à 11h43 par Elodie Retrouvey
Besançon
Social Société

Près de 2.000 ainés bisontins attendus aux prochains rendez-vous de l’âge à Micropolis

Organisés par la Maison des Séniors du CCAS de la Ville de Besançon, avec la participation du lycée Pergaud et de l’Assemblée des sages, les Rendez-Vous de l’Âge se tiendront le 4 novembre 2025 à Micropolis Besançon. Près de 2.000 ainés bisontins de plus de 65 ans réunis autour d’un programme riche ayant pour thème la musique sont attendus.

ainés seniors
Publié le 27 octobre à 09h42 par Elodie Retrouvey
Saint-Vit
Société
La recette du week-end

Une recette de filet d’omble chevalier du chef du restaurant Le Prélude à Saint-Vit

Ce week-end, nous vous proposons, en partenariat avec la magazine Comtois je cuisine, une recette de filet d’omble chevalier rôti au beurre d’échalote, vinaigrette balsamique & absinthe et mousseline de légumes du chef Thibault Étienne du restaurant Le Prélude à Saint-Vit.

automne comtois je cuisine dessert la recette du week-end restaurant
Publié le 25 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey

