Un nouveau général à la tête de la 1re Division

En conclusion de la cérémonie de remise de chèque à l’association Terre Fraternité-ADO qui s’est déroulée le 27 octobre 2025 à l’Hôtel de Grand Quartier général de Clévans à Besançon, le général de division Jean-Pierre Fagué a annoncé son départ pour Paris. Le général Bruno Helluy lui succède à la tête de la 1ère Division à partir du 1er novembre 2025.

Plus tôt dans la soirée, la 1re Division avait remis un chèque de 6 821,23 € à l’association Terre Fraternité – ADO. Celui-ci a été remis au général de corps d’armée (2S) Éric Margail, président de Terre Fraternité – ADO, lors d’une cérémonie organisée au sein de l’Hôtel de Grand Quartier général de Clévans, à Besançon.

Cette remise de chèque fait suite au concert caritatif organisé en juin dernier au Grand Kursaal, qui avait rassemblé près de 600 spectateurs autour des formations musicales de la 1re Division :

la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins,

la Nouba du 1er régiment de tirailleurs,

la fanfare et Bagad de la 9e brigade d’infanterie de marine.

Les fonds collectés à cette occasion permettront à Terre Fraternité de poursuivre son engagement en faveur des blessés de l’armée de Terre, de leurs familles et des familles endeuillées, à travers un accompagnement durable et concret : aide matérielle, soutien moral, réinsertion professionnelle, financement d’équipements spécialisés, etc.

Départ du général Fagué pour Paris

Le général de division Jean-Pierre Fagué a ensuite annoncé son départ du commandement de la 1re Division pour assumer de nouvelles responsabilités opérationnelles auprès du chef d'état-major des armées à Paris. Il a présenté son successeur, le général Bruno Helluy, qui prendra le commandement de la 1re Division, de la base de défense Besançon-Belfort, ainsi que les fonctions de délégué militaire départemental du Doubs à compter du 1er novembre 2025.

Le général Bruno Helluy en quelques mots

Saint-Cyrien (promotion 1991-1994), le général Bruno Helluy a débuté sa carrière au 1er régiment de chasseurs parachutistes, qu’il a ensuite commandé de 2013 à 2015. Il a participé à de nombreuses opérations extérieures (Bosnie, Kosovo, Afghanistan, Mali, RCA, Tchad).

Promu général de brigade en 2022, il a notamment commandé l’état-major de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), avant d’être nommé chef du bureau opérations au sein du Corps de réaction rapide – France à Lille, à l’été 2025.