Un nouvel outil pour suivre la qualité de l’air en temps réel en Bourgogne-Franche-Comté

Pour Atmo BFC, "l’air que nous respirons, à l’extérieur comme à l’intérieur, est un enjeu majeur de santé publique, environnemental et économique". Créée en 2015, la Journée Nationale de la Qualité de l’Air, organisée par le Ministère de la Transition Écologique et le réseau des AASQA vise à mobiliser et informer sur les actions à mener pour réduire la pollution de l’air. En ce 16 octobre, elle encourage ainsi chaque citoyen à adopter des pratiques contribuant à améliorer la qualité de l’air.

Selon Atmo BFC, la pollution atmosphérique "est reconnue comme un risque majeur pour la santé humaine, particulièrement pour les personnes vulnérables. Les particules fines et gaz polluants affectent la santé de manière insidieuse au quotidien, pas seulement lors des pics de pollution". La pollution de l’air est ainsi classée cancérigène par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) depuis 2013, ce qui "renforce l’importance de la prévention et de la sensibilisation".

Informer le public

Atmo Bourgogne-Franche-Comté, organisme agréé, surveille la qualité de l’air et informe les citoyens. À travers son site internet et d’autres supports numériques, il partage des données sur la qualité de l’air, les alertes pollution, les risques polliniques, et bien plus encore, afin de sensibiliser le public et les acteurs régionaux via son site internet récemment repensé.

Le site internet d’Atmo BFC offre désormais une navigation simplifiée et une meilleure accessibilité aux données. D’après l’organisme, "il permet à tous, novices comme experts, de suivre la qualité de l’air et les prévisions polliniques par commune. La transversalité entre l’air, le climat et l’énergie est également mise en avant, reflétant l’engagement d’Atmo BFC pour un avenir durable".

Parmi les nouveautés, on trouve désormais des outils pratiques comme la carte des indices de qualité de l’air à la commune et des pages thématiques enrichies.

Info +