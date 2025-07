Un premier été pour la nouvelle base outdoor “Grandes Heures Nature” à Besançon

Inaugurée le 19 octobre 2024 dans le quartier des Prés-de-Vaux à Besançon, la base outdoor ”Grandes Heures Nature” vit sa toute première saison estivale. Ce nouvel espace, qui accueille les clubs du SNB Aviron, du SNB Canoë-Kayak et de Trail Académie Besançon, est désormais également accessible au grand public. Aviron, canoë, kayak, paddlen cyclo-randonnée ou encore trail : les activités y sont variées et ouvertes à tous. Visite…

Si les athlètes du Sport Nautique Bisontin et de la Société Nautique de Besançon s’y entraînent toute l’année, c’est particulièrement durant l’été que les habitant(e)s du Grand Besançon peuvent profiter de cette infrastructure dédiée aux sports de pleine nature.

Ce camp de base comprend un point d’accueil et d’information, un club-house, des salles de préparation physique réservées aux adhérents des clubs, des espaces de stockage pour le matériel, ainsi que des vestiaires pour le public. Cet espace se veut non seulement d’un lieu de pratique, mais aussi d’un espace de convivialité pour les passionnés de sports outdoor.

Vestiaires en accès libre jusqu’au 30 septembre

Dans le but de faciliter la pratique sportive, Grand Besançon Métropole met à disposition du public sportif des vestiaires en libre accès jusqu’au 30 septembre. Pour en bénéficier gratuitement, il suffit de créer un compte sur l’application ”Grandes Heures Nature”. Passé cette date, un droit d’entrée sera requis, uniquement disponible en ligne via différents supports, notamment le site internet www.grandes-heures-nature.fr .

Les tarifs à partir du 1er octobre seront les suivants :

2 € par jour

9 € pour 6 jours consécutifs

79 € à l’année (tarif réservé aux Grand Bisontines et Grand Bisontins)

Actuellement, les locaux sont ouverts du lundi au samedi de 7h à 21h et le dimanche de 7h à 18h, mais ces horaires sont susceptibles d’être modifiés ou étendus en fonction des besoins.

Des casiers sont disponibles pour déposer ses effets personnels pendant la pratique, et un local à vélos est prévu pour accueillir notamment les cyclo-randonneurs.

Paddle, canoë, kayak...

Cet été, le SNB canoë-kayak propose de (re)découvrir les joies et les bénéfices du canoë et du kayak bien sûr, mais aussi du paddle. Compter entre 8 et 15€ par personne pour 3 heures d'activité. Des séances encadrées sont également proposées pour les plus et les moins de 15 ans.

Les infos sur societenautiquedebesancon.com/activites

Infos +