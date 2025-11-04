Un “rame-dame” pour la mise en circulation de la nouvelle rame de tramway Germaine Tillion

L'association À la Rencontre de Germaine Tillion (ARGT) œuvre depuis près de 20 ans pour faire connaître l’ethnologue et résistante dont les archives sont conservées au Musée de la Résistance et de la Déportation de la Citadelle de Besançon. Elle sera également l’effigie d’une des nouvelles rame de tramway mise en service le 11 novembre prochain. À cette occasion, l’association organise une manifestation festive à Besançon.

De 13h45 à 17h30, l’association prévoit plusieurs déambulations en fanfare, récitations de textes et même un voyage à bord de la nouvelle rame afin d’informer les voyageurs sur la personnalité de Germaine Tillion.

Le programme

13h45 / 14h : Démarrage depuis la Place des Droits de l'Homme jusqu'à l'Esplanade Germaine Tillion , déambulation emmenée par une Fanfare jusqu'à la MSHE , début de la rue Charles Nodier.

: Démarrage depuis la Place des Droits de l'Homme jusqu'à l'Esplanade Germaine , déambulation emmenée par une Fanfare jusqu'à la , début de la rue Charles Nodier. 14h / 16h : Rassemblement festif sur l'Esplanade Germaine Tillion avec un premier groupe de récitant.es qui liront des extraits de textes représentatifs de Germaine Tilion en alternance avec des musicien.nes (fanfare, cuivres, concert de oud, guitare, violon...)

: Rassemblement festif sur l'Esplanade Germaine Tillion avec un premier groupe de récitant.es qui liront des extraits de textes représentatifs de Germaine Tilion en alternance avec des musicien.nes (fanfare, cuivres, concert de oud, guitare, violon...) 16h / 16h15 : Déambulation jusqu'à l'arrêt du Tram à Chamars aux sons de la Fanfare.

: Déambulation jusqu'à l'arrêt du Tram à Chamars aux sons de la Fanfare. 16h15 / 17h30 : Voyage dans la rame Germaine Tillion avec les voyageurs à qui seront lus des extraits courts mais significatifs des écrits de Germaine Tilion par un autre groupe de récitant.es, introduit et accompagné par un guitariste.

Pendant cet aller et retour depuis Chamars jusqu'à la Gare Viotte, les récitant.es seront aussi ouverts aux voyageurs pour les informer sur Germaine Tilion et sur le Musée de la Résistance et de la Déportation qui conserve remarquablement ses archives dans le fonds Tilion Postel-Vinay (dont ses recettes de cuisine, le manuscrit de son opérette-revue Le Verfügbar aux enfers, etc.).

Les récitant(e)s

Germaine Tilion était l’une des premières femmes scientifiques et une résistante héroïque. Mais c'était aussi une “plume”, lucide, généreuse et qui savait être impertinente. Les récitant(e)s liront des extraits de ses écrits.

Les participants : Danielle Laporte, Jacques Besson, Josette Mathieu, Colette Vallet Josette-Alice Bos, Marie-France Brugvin-Carenzo, Marie-Claude Charpentier, Christine Chatot-Pierralli, Roselyne Sarazin. Coordination : Catherine Cretin.

Les musicien(ne)s

Les musicien(ne)s donneront du sens au fait que Germaine Tilion avait une grande culture musicale et s’en est inspirée pour créer son opérette en déportation :