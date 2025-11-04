Mardi 4 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Société Transports

Un "rame-dame" pour la mise en circulation de la nouvelle rame de tramway Germaine Tillion

Publié le 04/11/2025 - 10:38
L'association À la Rencontre de Germaine Tillion (ARGT) œuvre depuis près de 20 ans pour faire connaître l’ethnologue et résistante dont les archives sont conservées au Musée de la Résistance et de la Déportation de la Citadelle de Besançon. Elle sera également l’effigie d’une des nouvelles rame de tramway mise en service le 11 novembre prochain. À cette occasion, l’association organise une manifestation festive à Besançon. 

© Hélène Loget

De 13h45 à 17h30, l’association prévoit plusieurs déambulations en fanfare, récitations de textes et même un voyage à bord de la nouvelle rame afin d’informer les voyageurs sur la personnalité de Germaine Tillion.

Le programme

  • 13h45 / 14h : Démarrage depuis la Place des Droits de l'Homme jusqu'à l'Esplanade Germaine Tillion, déambulation emmenée par une Fanfare jusqu'à la MSHE, début de la rue Charles Nodier.
  • 14h / 16h : Rassemblement festif sur l'Esplanade Germaine Tillion avec un premier groupe de récitant.es qui liront des extraits de textes représentatifs de Germaine Tilion en alternance avec des musicien.nes (fanfare, cuivres, concert de oud, guitare, violon...)
  • 16h / 16h15 : Déambulation jusqu'à l'arrêt du Tram à Chamars aux sons de la Fanfare.
  • 16h15 / 17h30 : Voyage dans la rame Germaine Tillion avec les voyageurs à qui seront lus des extraits courts mais significatifs des écrits de Germaine Tilion par un autre groupe de récitant.es, introduit et accompagné par un guitariste.

Pendant cet aller et retour depuis Chamars jusqu'à la Gare Viotte, les récitant.es seront aussi ouverts aux voyageurs pour les informer sur Germaine Tilion et sur le Musée de la Résistance et de la Déportation qui conserve remarquablement ses archives dans le fonds Tilion Postel-Vinay (dont ses recettes de cuisine, le manuscrit de son opérette-revue Le Verfügbar aux enfers, etc.).

Les récitant(e)s

Germaine Tilion était l’une des premières femmes scientifiques et une résistante héroïque. Mais c'était aussi une “plume”, lucide, généreuse et qui savait être impertinente. Les récitant(e)s liront des extraits de ses écrits.

  • Les participants : Danielle Laporte, Jacques Besson, Josette Mathieu, Colette Vallet Josette-Alice Bos, Marie-France Brugvin-Carenzo, Marie-Claude Charpentier, Christine Chatot-Pierralli, Roselyne Sarazin. Coordination : Catherine Cretin.

Les musicien(ne)s

Les musicien(ne)s donneront du sens au fait que Germaine Tilion avait une grande culture musicale et s’en est inspirée pour créer son opérette en déportation :

  • La Fanfare Les Soufflettes emmenera le Rame'dame depuis la place des Droits de l'Homme jusqu’à l'esplanade Germaine Tilion et accompagnera les récitant(e)s en alternance avec les autres musicien(ne)s;
  • Fayçal Sahli, originaire des Aurès, donnera un concert de Oud de ses compositions (30 minutes)
  • La fête se poursuivra avec le guitariste Sylvain Demonchy et la violoniste Mariah Nora Chloud qui interprèteront des airs de l'opérette-revue Le Verfügbar aux enfers, dont l'un sera chanté en duo avec Roselyne Sarazin, et La deuxième Partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, en ré mineur (Premier Mouvement : allemande) en souvenir de Germaine la mélomane, qui a créé une parodie d’un Opéra de Gluck en plein camp de concentration...
  • Enfin, le guitariste Sylvain Demonchy introduira et accompagnera les récitant(e)s dans la rame du Tram jusqu'à la Gare Viotte et retour, secondé par la violoniste Mariah Nora Chloud.
