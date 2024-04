Un record de visiteurs attendu pour le festival Grandes heures nature en 2024

Deux mois avant le début de la nouvelle édition du festival outdoor Grandes heures nature qui se tiendra du 14 au 16 juin 2024 à Besançon et dans quelques communes du Grand Besançon, le nombre d’inscrits fait miroiter aux organisateurs un potentiel record cette année…

En 2023, en seulement deux jours d’ouverture (au lieu de trois en raison de la chute d’un arbre dans le village de Chamars le dimanche matin avant l’ouverture, provoquant la fermeture du parc), 13.200 visiteurs avaient fréquenté le village et 2.150 personnes avaient participé aux épreuves sportives, soit une hausse de 50% par rapport à 2022. La gestion des aléas naturels du week-end avait malgré tout permis de maintenir l'essentiel des activités programmées le vendredi et le samedi.

François Bousso, vice-président de Grand Besançon Métropole délégué à Grandes heures nature se rappelle également du succès de la soirée du 16 juin 2023 avec l'Ekiden (marathon en relais) attirant de nombreuses entreprises et administrations locales, ainsi que les 650 élèves et accompagnants pour 26 classes de l'agglomération au cours de la journée du 16 juin.

Une programmation ”gagnante” reconduite

Vendredi 14 juin : inauguration du festival, lancement de l'épreuve d'Ekiden qui se terminera en nocturne, dans une ambiance ”after-work” et conviviale,

Samedi 15 juin : densité et diversité des manifestations sportives avec le raids X'Périences (format Découverte ou Aventure au départ de Geneuille) avec une base de jeux principale sur le site de la Rhodiacéta,

Paddle Race organisée sur le Doubs (épreuve de maniabilité) et référencée en 2024 Open de France par la Fédération Française de Surf.

Dimanche 16 juin : la Paddle randonnée kayak entre Chalèze et Chamars et la randonnée gourmande qui partira de Larnod en passant par Beurre.

Les trois grandes nouveautés 2024

L'édition 2024 fera la part belle à l'escalade en tant que discipline olympique proposant un open d'escalade clôturé par un show, ainsi que de nombreuses animations sur l'espace de blocs en amont du passage de la flamme olympique durant tout le mois de juin.

Un cycle de dix conférences format court relatives aux sports outdoor organisées avec le laboratoire Culture, Sport, Santé, Société (C3S) rattaché à L'UPFR Sports de l'Université de Franche-Comté.

Une proposition culturelle et artistique avec un concert du groupe Jim Murple Memorial le samedi 15 juin au soir, ainsi qu'une création de la Compagnie Ex Lumina, « Meteolog », mettant en lumière l'impact de l'être humain sur l'évolution météorologique, les vendredi 14 et samedi 15 juin.

Ce programme est mis en œuvre avec la participation d'un grand nombre d'associations sportives, porteuses des évènements ouverts au grand public.

Plus de 700 participantes déjà inscrits

Près d'un mois d'avance en nombre d'inscrits par rapport à l'édition 2023, avec déjà 700 participants à ce jour. Les trois épreuves où le nombre d'inscrits est le plus important sont :

raid Kids en famille, qui affiche quasiment complet (~300 personnes), randonnée gourmande (~60 personnes / 300 max.)

Ekiden : une vingtaine d'équipes inscrites (>100 personnes) ; constat d'un fort engouement pour le challenge inter-entreprises, avec la participation d'importants employeurs locaux (CHRU).

