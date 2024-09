Un riche programme pour les 80 ans de la Libération de Besançon

Meurtrie après quatre jours durant lesquels les troupes alliées, les unités américaines et les Forces Françaises de l'Intérieur n'ont cessé de combattre, la ville de Besançon, porte les stigmates des combats violents, ce 8 septembre 1944, jour où la population accueille en héros les soldats américains.

Pour la maire de Besançon Anne Vignot, "l'histoire de ces jours doit être connue de chacune et de chacun d'entre nous. Comme les noms de celles et de ceux qui ont payé alors de leurs vies le prix de nos libertés enfin retrouvées".

Un programme plus étoffé

80 ans après, la ville exprime comme chaque année sa reconnaissance envers ces femmes et ces hommes, combattantes et combattants de la Libération. Pour ces 80 ans, les choses ont été vues en un peu plus grand avec un programme plus étoffé et notamment la volonté que "le 8 septembre 2024 soit rythmé de temps de prestations musicales assurées par nos orchestres et harmonies bisontins" a complété la maire.

De nombreuses cérémonies commémoratives sont ainsi prévues notamment à Thise, Marchaux, Beure, École-Valentin ou encore Montfaucon. La cérémonie de la Libération de Besançon se tiendra quant à elle le dimanche 8 septembre à 9h30 place du 8 septembre.

Ce même jour, à 14h30, le collectif Histoire des Chaprais proposera un parcours commenté au cimetière des Chaprais.

Entrée gratuite à la Citadelle de Besançon

À l’occasion de cette journée, l’entrée à la Citadelle de Besançon sera gratuite. Pour fêter la première année de son ouverture, le musée de la Résistance et de la Déportation proposera de redécouvrir l’histoire d’une de ses grandes figures, Germaine Tillion.

Des expositions seront proposées à l’Hôtel de Ville, parmi elles : "Besançon sous l’Occupation", par l’association Besançon historique, et "la Libération de Besançon" par l’Office national des combattants et victimes de guerre jusqu’au 28 septembre ; "Le lycée Victor Hugo dans la Seconde Guerre mondiale", au Collège Victor Hugo à partir du 7 septembre ; "De la Provence aux Vosges en passant par Besançon", les 21 et 22 septembre à l’Hôtel de Clévans.

Trois nouveaux noms pour les nouvelles rames de tramway

De nombreux concerts donnés par l’orchestre d’Harmonie municipal de Besançon, la Batterie fanfare des sapeurs-pompiers, l’Orchestre universitaire, l’Harmonie des Chaprais, seront donnés à travers la ville tout au long de la journée avant un spectacle musical Swing Peace Maker de la Concorde de Saint-Ferjeux et du groupe Krachta Valda à 17h au Grand Kursaal.

Dernier clin d’oeil enfin, parmi les nouvelles rames du tramway dont la mise en fonctionnement est prévue pour septembre 2025, trois porteront les noms de Germaine Tillion, Denise Lorach et Odile Seb-Bogé.