Un Vésulien remporte le premier prix du public à l’exposition de peintures au Grand Kursaal de Besançon

Pharmacien depuis quatre et passionné d’arts, Quentin Caney se fait progressivement sa place dans le monde de la peinture. En 2023, il a remporté le premier prix de l’exposition de peintures et sculptures organisée par le Lions club au Grand Kursaal à Besançon. Un succès qu’il a renouvelé au mois d’octobre 2024.

À 29 ans, Quentin Caney n’en est pas à son coup d’essai. Il a déjà fait ses preuves en peinture… Il a d’ailleurs été le premier surpris de ses réussites. Ils nous en parle…

maCommune.info : Depuis quand vous peignez-vous ?

Quentin Caney : "J’ai toujours fait de la peinture et du dessin depuis l’enfance. J’ai commencé par le dessin en prenant des cours à l’école municipale de Vesoul puis par la suite, j’ai commencé à réaliser mes premières toiles.

À la faculté, j’ai eu envie de partager mon art au service d’associations humanitaires telles que "Le liseron" venant en aide aux enfants atteins de cancers à Minjoz. J’ai réussi à vendre au total près de 300 posters de mes œuvres pour ensuite reverser la totalité des bénéfices pour les enfants malades.

(J'ai également réalisé des projets similaires aussi avec l’hôpital de Vesoul et des associations étudiantes pour les orphelinats au Vietnam et Cambodge).

L’an dernier (21 et 22 octobre 2023) j’ai remporté le 1er prix public en peinture sur la 31e exposition "de peintures et sculptures" organisée par le Lions club au Grand Kursaal à Besançon. Très surpris et très heureux de remporter de prix, car c’était ma première exposition. Il y avait 100 artistes et plus de 300 œuvres au total.

Par la suite, j’ai été sollicité par la mairie sur un projet street art à Vesoul où j’ai réalisé une reproduction d’une peinture de Jean Leon Gérôme. Cette année, j’ai remporté pour la deuxième année consécutive le 1er prix du public. C’est pour le moment la seule exposition que je fais, car il est difficile pour moi de trouver suffisamment de temps pour faire différentes expositions".

mC : Quelles sont les œuvres que vous aviez exposées lors de l’exposition au Grand Kursaal de Besançon les 18, 19 et 20 octobre.?

Quentin Caney : "Toujours autant d’émotions ! De rendre fier ma famille et mes amis, c’est la plus belle récompense. Je leur dois tout car ils me motivent au quotidien. J’ai pu parler avec de nombreux artistes, c’était très intéressant et enrichissant ; de superbes rencontres. Il est dur de dire qu’une œuvre mérite plus qu’une autre, car il y avait des toiles et sculptures magnifiques. Je pense que j’ai énormément à apprendre et tous les conseils sont bons à prendre.

L’œuvre qui a remporté le prix 2024 lors de la 32 exposition est "Espoir Austral" une toile que j’ai terminé la veille de l’exposition. Ce tableau met en lumière un petit garçon et un koala sur une branche d’eucalyptus faisant office de balançoire. Complices à contempler un lever de soleil. Durant l’exposition, de nombreux visiteurs me disaient "On a envie de s’asseoir sur la branche à côté d’eux". Au premier coup d’œil, je voulais que l’on ressente de l’apaisement, de la douceur, de la lumière et de l’espoir, je pense que l’on en a tous besoin en ce moment.

D'un autre côté, je voulais réaliser un tableau avec une double lecture, celle d’une branche de l’espoir, légèrement calcinée, face aux innombrables incendies en Australie et partout dans le monde qui déciment la faune et la flore de notre planète. J’ai également exposé une autre peinture représentant un enfant accolé à un tigre sur un radeau végétal : "périple".

"Tigre Ming" représentant un tigre avec de la porcelaine Ming incrustée dedans afin d’exprimer le côté inestimable et fragile de l’espèce d’Asie. Un autre tableau représentant une petite fille fermant les yeux avec un bandeau en papillons "Never Stop Dreaming". Une panthère tout en papillon qui surgit de la jungle "Maniga".

mC : Que préférez-vous dans l’art de la peinture ?

Quentin Caney : "C’est un moment privilégié de peindre, souvent en musique. J’aime réfléchir et m’évader pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles couleurs et messages à passer. C’est clairement ma thérapie, c’est un besoin. C’est aussi le côté manuel que je n’ai pas forcément dans mon métier. Mes sujets privilégiés sont la nature, les animaux en lien avec les luttes pour les causes environnementales et animalières.

Depuis peu, j’intègre des enfants dans mes peintures, celles-ci deviennent plus narratives et c’est ce que j’ai envie de développer. Ils sont le reflet de l’insouciance, mais ce sont aussi les générations futures afin de sauvegarder notre écosystème en danger".

Remarque : Quentin espère un jour exposer dans une galerie et serait intéressé pour réaliser les dessins d’un livre pour enfants.

Infos +

Retrouvez le travail de Quentin principalement sur :

Instagram : quentincaney_art

Site : www.quentincaney.com

Possibilité de le joindre pour des projets au 06 69 44 98 82

Mail :quentincaneyart@gmail.com

(Il peut répondre à des commandes selon mes disponibilités.