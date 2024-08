Une autrice belfortaine publie son premier tome d’une saga fantasy

Jennifer Leduc s’est inspirée d’écrivains tels que Richelle Mead et Stephenie Meyer. Son premier roman, Louve et Sorcière, a été coécrit avec sa fille Morgane, décédée d’une tumeur au cerveau à dix-sept ans, et Jennifer a achevé l’œuvre en hommage à sa fille.

"Le roman explore la dualité de l’existence de Théodora, partagée entre sa vie de collégienne et son identité lupine. L’intrigue se densifie lorsque la sorcière de la meute lance un sortilège contre Théodora. L’auteure tisse une histoire où la réalité et la légende se rencontrent pour créer un univers riche et crédible. L’œuvre est le fruit d’une recherche approfondie et d’une passion pour les créatures surnaturelles, enrichie par des influences littéraires telles que Stephen King. L’auteure rend également hommage à sa fille, source d’inspiration pour le personnage principal, en intégrant des éléments de sa vie et de sa personnalité dans le récit", nous précise la Vérone éditions.

Synopsis :

Dans ce premier tome de Louve et sorcière, le destin de Théodora, une jeune fille transformée en louve, se trouve au cœur d’une lutte ancestrale entre les loups-garous et une sorcière maléfique. Après avoir été choisie par Sélina, une louve assassinée par la sorcière, Théodora doit apprendre à maîtriser sa nouvelle nature et à s’intégrer dans une meute. Malgré son jeune âge, elle surprend par sa capacité à survivre à la Morsure et est confiée à une meute où elle apprend les règles de vie et les compétences nécessaires pour se battre et chasser sous la tutelle de l’Alpha.

(Communiqué)