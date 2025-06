Une brochure sur le bilan 2024 de l’agriculture en Bourgogne-Franche-Comté

Ce document qui brosse le panorama actualisé de l’agriculture régionale sera diffusé et mis à disposition sur les sites internet des principaux partenaires : Conseil régional, DRAAF, Cerfrance et Chambre régionale d’agriculture, apprend-on ce mois de juin 2025.

"L’année 2024 a été marquée par une pluviométrie exceptionnelle et un faible ensoleillement, qui ont perturbé les travaux et fortement pénalisé la plupart des cultures. Les élevages de ruminants ont été touchés par un nouveau variant de FCO qui a pénalisé la reproduction et l’activité", expliquent dans un communiqué commun les différents partenaires qui poursuivent : "La conjoncture économique reste fluctuante, avec des ciseaux de prix favorables à l’élevage, mais des coûts structurels en forte hausse et un marché des céréales atone. Les revenus sont globalement à la baisse".

Enfin, les partenaires précisent que l’agriculture est une activité où "le sens du collectif a toujours été développé" : "l’entraide est un socle du travail agricole, et les modes d’organisation collectifs ont profondément contribué aux grands mouvements techniques, économiques et sociaux du métier".