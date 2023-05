Une campagne radio choc pour sensibiliser à la sécurité routière au travail

La préfecture rappelle que les accidents de la route "sont la première cause de mortalité dans le cadre professionnel, et de loin, avec plus de la moitié des décès au travail".

Au niveau national, en 2021, "38 % des personnes décédées dans un accident de la route l’ont été lors d’un accident impliquant une personne en trajet lié au travail (c’est-à-dire en conduite pour se rendre au travail ou en conduite pour effectuer une mission d’ordre professionnel)".

À l’échelle locale du département du Doubs, entre 2017 et 2021, la préfecture indique que cette proportion est très proche de la moyenne nationale puisqu’elle s’établit à 36 %.

Ainsi, afin de sensibiliser les salariés au risque routier, une campagne radio sera diffusée sur Virgin Radio et Plein Air du 22 au 26 mai 2023 pendant les Journées de la Sécurité Routière au Travail.

Des phrases "choc" pour amener les usagers à réfléchir

Cette campagne se compose de quatre spots courts avec des phrases « choc » pour amener les usagers à réfléchir sur leur comportement sur la route et à rappeler que personne n’a intérêt à ce qu’un salarié ait un accident, ni lui, ni son entreprise.

Il s’adresse donc aux usagers réalisant des déplacements professionnels (« domicile-travail » ou « missions d’ordre professionnel ») en particulier les frontaliers, les commerciaux, les artisans etc.

Les thèmes abordés sont ceux des équipements en vélo, la vitesse, le téléphone et l’alcool au volant.

En 2022, les accidents se sont traduit par près de 4 millions de journées de travail perdues.