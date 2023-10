Une dizaine de coups de feu tirés dans la porte d'un immeuble à Besançon

Les circonstances et les protagonistes de cette fusillade restent indéterminés, "malgré les témoignages de plusieurs habitants qui ont entendu une dizaine de coups de feu", précise le collectif du Haut de Saint-Claude qui se dit "mobilisé pour la sécurité et la tranquillité des habitants", et appelle à la collaboration des riverains "pour transmettre toute information utile aux autorités, et à la diligence des enquêteurs pour faire la lumière sur cet événement".