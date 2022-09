Dans le cadre du Festival des solutions écologiques, qui se déroulera du 24 septembre au 2 octobre à Besançon, l’artiste plasticienne et designer textile Séréna Moglia organisera une "Green Fashion Week", une série d’événements gratuits autour de de la mode responsable et de "l’upcycling".

"J'ai le bonheur de vous annoncer que le projet que j'ai proposé pour le Festival des solutions écologiques 2022, la "Green Fashion Week", a été retenu !" Par ces mots, Séréna Moglia, artiste plasticienne et designer textile, alias "Réna", est fière de présenter son "plus gros projet d’ateliers et événements" depuis le début de son activité.

Un beau défi pour la jeune femme, dans lequel elle est accompagnée par La Citronnade (café-cantine et espace des cultures), Rémi Meyer (photographe) et Marion Charra (animatrice d’ateliers de reprisage à la Citronnade).

Un série d'événements mêlants textile et environnement

Cet ensemble d’événements est subventionné par la région Bourgogne-Franche-Comté, et "vise à transmettre des techniques textiles, sensibiliser aux enjeux environnementaux dans la mode et célébrer les actions de réparation et transformation de vêtement à l’échelle de l’individu".

La "Green Fashion Week" comprendra :

Trois ateliers pour réparer et transformer ses vêtements, qui défileront lors du grand défilé upcyclé du 1er octobre (les ateliers auront lieu les 17 et 24 septembre à 15 heures) ;

Un ciné-débat autour du film "Fast Fashion : les dessous de la mode à bas prix" (le 25 septembre à 17 heures) ;

Une conférence intitulée "L’industrie textile et ses déchets : concevoir autrement" (le 29 septembre à 19 heures) ;

Un grand défilé festif, participatif et upcyclé (le 1er octobre à partir de 17 heures), avec buffet végétarien et bio.

"Le plus important, c'est de s'amuser et d'être à l'aise !"

Ce dernier événement clôturera la "Green Fashion Week", où seront célébrés les créations des trois ateliers en impression végétale et couture upcycling, ainsi que les personnes qui les ont réalisées : "Les tenues seront présentées au fur et à mesure, en accord avec ce que chaque personne souhaite partager sur son expérience. De cette manière le public est amené à imaginer le vêtement d’origine et la transformation qui a été opéré. Le plus important c'est de s'amuser et d'être à l'aise !"

Réna vous donne donc rendez-vous pour "une semaine dédiée à l'upcycling, la mode engagée, la réparation de vêtement et la prise d'autonomie dans la gestion de nos garde-robes, le tout avec fun et enthousiasme !".