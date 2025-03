Une immersion au cÅ“ur de la nature : Patricia BesanÃ§on expose son histoire dâ€™amour avec les chevreuils

L'exposition tire son nom de l’ouvrage éponyme Une histoire d’amour, paru en décembre dernier. Ce livre relate l’expérience intime de Patricia Besançon avec la faune sauvage, et en particulier avec une chevrette nommée Bianca. À travers une narration authentique, l’auteure, qui ne se définit ni comme écrivaine ni comme photographe, partage son immersion progressive au sein d’un monde méconnu.

Les clichés présentés, en format A3, sont extraits de ce livre et offrent un regard inédit sur la vie des cervidés. Capturées entre 2022 et 2024 dans le secteur de Meroux-Moval et Andelnans, ces photographies ambitionnent de modifier notre perception du monde animal et de sensibiliser le public à la richesse de la faune locale.

