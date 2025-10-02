Jeudi 2 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Une nouvelle directrice de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 02/10/2025 - 17:14
Mis à jour le 02/10/2025 - 16:37

Après la nomination d'une nouvelle directrice générale en juillet dernier, Lucie Ligier, inspectrice à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) est à son tour nommée directrice de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, a-t-on appris par voie de communiqué jeudi 2 octobre 2025.

Lucie Ligier, nouvelle directrice de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté. © ARS BFC
Lucie Ligier, nouvelle directrice de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté. © ARS BFC

Lucie Ligier a pris ses fonctions ce 1er octobre à la tête de la direction de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté. Elle succède à Alain Morin, qui a repris ses missions à l’IGAS après 6 années à la direction de la santé publique de l’Agence. Elle est aussi inspectrice à l’Inspection Générale des Affaires Sociales, depuis juin 2024.

Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure de Cachan, elle est agrégée d’économie et titulaire d’un master 2 en droit public des affaires. Diplômée de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), filière directeurs d’hôpital, Lucie Ligier a exercé de 2009 à 2021 des responsabilités de directrice adjointe dans différentes fonctions, successivement au CHU de Nancy et au CHU de Dijon (finances, ressources humaines, direction déléguée de pôles cliniques et médico-techniques).

En mars 2021, elle devient directrice générale adjointe du CHU Dijon-Bourgogne et occupera l’intérim de la direction générale de ce même établissement durant 6 mois. À l’été 2023, elle est nommée au sein des cabinets des ministres du Travail, de la Santé et des Solidarités en tant que conseillère santé, offre de soins et établissements, fonction qu’elle exercera auprès de trois ministres successifs.

À l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, Lucie Ligier va piloter une direction de 120 agents répartis dans les huit départements de la région et chargés de la prévention, la promotion de la santé, la veille et la gestion des alertes sanitaires, la santé en lien avec l’environnement.

Allez + loin

ars bourgogne franche-comté direction lucie ligier santé publique

Publié le 2 octobre à 17h14 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Santé

Bourgogne-Franche-Comté
Santé

Une nouvelle directrice de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

Après la nomination d'une nouvelle directrice générale en juillet dernier, Lucie Ligier, inspectrice à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) est à son tour nommée directrice de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, a-t-on appris par voie de communiqué jeudi 2 octobre 2025.

ars bourgogne franche-comté direction lucie ligier santé publique
Publié le 2 octobre à 17h14 par Alexane
Besançon
Jeunesse Santé

Le bus de la CPAM qui informe les jeunes sur leur santé fait escale au campus

Lancé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) sur les routes de France depuis 2022, le bus "Mes tips santé" a pour la première fois fait étape dans le Doubs. Ce mercredi 1er octobre 2025, les étudiants et lycéens bisontins ont ainsi pu bénéficier de conseils en termes de santé, de prévention et de droits à travers des animations ludiques sur le campus universitaire de la Bouloie à Besançon. 

Publié le 1 octobre à 14h59 par Elodie Retrouvey
HAUTE-SAÔNE (70)
Santé

Légionellose à Port-sur-Saône : un septième cas identifié

Un septième cas de légionellose a été identifié samedi 27 septembre 2025 en Haute-Saône dans un même quartier de Port-sur-Saône, s’ajoutant aux six cas recensés depuis le 13 août 2025, selon un communiqué de l’ARS Bourgogne Franche-Comté. Les investigations se poursuivent pour tenter de déterminer la ou les sources à l’origine de cette contamination. La personne est actuellement hospitalisée.

ars bourgogne franche-comté enquête épidémie légionellose maladie
Publié le 28 septembre à 17h05 par Alexane
France
Santé Société

Temps d’écran des enfants de 3 à 11 ans : un usage précoce, quotidien et marqué par les inégalités sociales

Santé publique France a publié le 25 septembre 2025 une synthèse inédite sur l’exposition aux écrans des enfants de 3 à 11 ans scolarisés en maternelle et en élémentaire. Cette publication s’appuie sur les données de l’enquête Enabee (Étude nationale sur le bien-être des enfants) et dresse pour la première fois un état des lieux représentatif de l’exposition aux écrans des enfants sur leur temps de loisirs.

écran enfant étude jeux vidéo santé publique france smartphone télévision
Publié le 28 septembre à 14h00 par Alexane
Besançon
actualité Santé
Publi-Infos

Avec le “bus Mes Tips Santé”, la CPAM au plus près des jeunes, le 1er octobre

PUBLI-INFO • Sur la Campus de la Bouloie, le 1er octobre de 10 à 18 h, la CPAM accueille le "bus Mes Tips Santé". À cette occasion, les jeunes auront l’opportunité de découvrir un dispositif unique qui allie animations ludiques, accompagnement personnalisé et informations essentielles sur leurs droits et leur santé.

cpam crous jeunes prévention santé
Publié le 28 septembre à 16h15 par Macommune.info
Besançon
Santé

Un dîner caritatif pour créer un jardin thérapeutique au CHU de Besançon

Le CHU de Besançon avait officiellement lancé en novembre 2024 "Phisalix", un fonds de dotations en ligne destiné à réaliser les initiatives des professionnels de santé. Ce 14 octobre 2025, elle organise à 19h00 sa première grande soirée caritative avec Cuisine Mode d’Emploi(s) à Besançon pour aider à création d’un jardin thérapeutique. Il est possible de réserve sa table en ligne…

caritatif chu de besançon phisalix
Publié le 18 septembre à 14h30 par Hélène L.
Besançon
Santé

Entre 300 et 500 pharmaciens et kinésithérapeutes mobilisés ce jeudi à Besançon

À l'occasion de la journée nationale d'action interprofessionnelle et intersyndicale du 18 septembre 2025, de nombreuses manifestations sont prévues dans le Doubs. Ce jeudi matin, les organisations professionnelles de la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes et de la chambre syndicale des pharmaciens déambuleront dans les rues de Besançon. La plupart des pharmacies resteront également fermées avec seulement deux officines ouvertes ce jeudi à Besançon. 

grève manifestation pharmacies
Publié le 18 septembre à 12h00 par Elodie Retrouvey

Besac'Animal revient pour sa 2e édition le 4 octobre : découvrez le programme

Quick revient s'implanter à Chateaufarine à Besançon
Offre d'emploi

Les Boucles Vauban c’était le 21 septembre... ce sera encore en 2026 !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions
Offre d'emploi
publi info 4

Voyage, style, mobilité : plongez dans l’univers DELSEY à Besançon avec 1000 m² d’inspiration et d’innovation

Le Grand Besançon recrute un.e Agent.e de pilotage station assainissement
Infos Pratiques

Coeur XXL, after au Bastion, spectacles… Le festival Du Bitume et des Plumes fête ses 10 ans à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez une nuit à l'hôtel Les Rives Sauvages de Malbuisson !

Dix artistes amateurs exposent pour Octobre Rose à l’Asep à Besançon

Sondage

 14.1
partiellement nuageux
le 02/10 à 18h00
Vent
2.83 m/s
Pression
1024 hPa
Humidité
66 %
 