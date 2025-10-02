Une nouvelle directrice de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

Après la nomination d'une nouvelle directrice générale en juillet dernier, Lucie Ligier, inspectrice à l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) est à son tour nommée directrice de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, a-t-on appris par voie de communiqué jeudi 2 octobre 2025.

Lucie Ligier a pris ses fonctions ce 1er octobre à la tête de la direction de la santé publique de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté. Elle succède à Alain Morin, qui a repris ses missions à l’IGAS après 6 années à la direction de la santé publique de l’Agence. Elle est aussi inspectrice à l’Inspection Générale des Affaires Sociales, depuis juin 2024.

Ancienne élève de l’Ecole normale supérieure de Cachan, elle est agrégée d’économie et titulaire d’un master 2 en droit public des affaires. Diplômée de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), filière directeurs d’hôpital, Lucie Ligier a exercé de 2009 à 2021 des responsabilités de directrice adjointe dans différentes fonctions, successivement au CHU de Nancy et au CHU de Dijon (finances, ressources humaines, direction déléguée de pôles cliniques et médico-techniques).

En mars 2021, elle devient directrice générale adjointe du CHU Dijon-Bourgogne et occupera l’intérim de la direction générale de ce même établissement durant 6 mois. À l’été 2023, elle est nommée au sein des cabinets des ministres du Travail, de la Santé et des Solidarités en tant que conseillère santé, offre de soins et établissements, fonction qu’elle exercera auprès de trois ministres successifs.

À l’ARS Bourgogne-Franche-Comté, Lucie Ligier va piloter une direction de 120 agents répartis dans les huit départements de la région et chargés de la prévention, la promotion de la santé, la veille et la gestion des alertes sanitaires, la santé en lien avec l’environnement.