Une nouvelle directrice pour les musées du centre de Besançon

Actuellement conservatrice en cheffe du patrimoine au musée Guimet à Paris, Laurence Madeline est une spécialiste des avant-gardes de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Passée notamment par le musée Picasso (Paris), le musée d’Orsay (Paris) et le musée d’Art et d’Histoire de Genève, elle bénéficie d’une reconnaissance internationale pour ses commissariats d’expositions menés outre atlantique et son expertise de l’œuvre de Pablo Picasso.

À travers ce recrutement, la Ville de Besançon poursuit ses trois axes de développement pour ses musées :

Continuer à faire des musées du centre des acteurs incontournables de la politique culturelle du territoire ;

Ouvrir encore davantage ses musées sur l’extérieur en conquérant de nouveaux publics et en développant de nouvelles pratiques ;

Valoriser ses inestimables collections tout en traitant de questions d’actualité qui font sens dans notre société.

Avec l’appui des équipes des musées du centre, la Ville de Besançon l'affirme, "la nouvelle directrice saura relever ce défi".

(Communiqué)