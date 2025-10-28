Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

”Jusqu’à la fin de l’année, je vais m’engager et tenter de mobiliser ma communauté aux côtés de Benjamin Billottet, PDG de la start-up bisontine ennoïa (Temis Innovation)”, publie Mikaël Demenge.
Fondée à Besançon, Ennoïa est reconnue pour ses solutions numériques et dispositifs médicaux sur mesure, notamment des implants innovants destinés à la chirurgie personnalisée. L’entreprise intervient particulièrement dans les domaines de la reconstruction crâno-maxillo-faciale, de la cancérologie et des malformations.
Une cause centrée sur les enfants porteurs de fentes faciales
Un dispositif essentiel mais non remboursé : une collecte pour réunir 6.000€
Le distracteur, indispensable à la reconstruction faciale, représente un coût de 6.000 €, actuellement non remboursé dans ces situations. Face à cet enjeu, Ennoïa s’est fixé un objectif ambitieux d’offrir l’ensemble de ces implants en 2026. Pour y parvenir, l’entreprise lance une collecte de fonds destinée à financer ces dispositifs médicaux pour les enfants concernés. Cette initiative est menée en partenariat avec le Professeur Picard et le service de chirurgie maxillo-faciale et plastique de l’hôpital Necker-Enfants Malades.
”Cette collecte, ouverte aux entreprises comme aux particuliers, permettra à chaque enfant de bénéficier d’une prise en charge adaptée… et de retrouver le sourire”, précise Mikaël Demenge, ”chaque don compte, même de 10 €. Chaque partage aide. On compte sur vous.”
- La collecte est accessible en ligne à l’adresse suivante : fr.ulule.com/collecte-ennoia-apffp