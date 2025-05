Urssaf : la Bourgogne-Franche-Comté enregistre la plus forte baisse des effectifs salariés depuis le covid

D’après la dernière enquête statistique conjointe de l’Urssaf Franche-Comté et de l’Urssaf Bourgogne publiée ce mardi 6 mai 2025, la fin d’année 2024 marque "une diminution significative des effectifs salariés en Bourgogne-Franche-Comté avec une perte de 2.720 postes" au 4e trimestre 2024. Il s’agit de la plus forte baisse enregistrée dans la région depuis la crise sanitaire.

En un an, "ce sont au total 3.600 postes qui ont été perdus en Bourgogne-Franche-Comté (-0,5 %), principalement dans les secteurs de la construction et de l’intérim" précise l’Urssaf dans son communiqué. La Franche-Comté accuse quant à elle une baisse des effectifs de l’ordre de -1,1% sur un an (-3.070 postes) et de -0,5 % au dernier trimestre (-1.560 postes), principalement dans les secteurs des services, de l’intérim et dans l’industrie.

L’industrie, en déclin depuis plusieurs trimestres

Depuis la fin de la crise sanitaire, le secteur de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté alterne des périodes de hausse et de baisse. À fin 2024, ce secteur enregistre une perte de 220 postes (-0,1%), notamment 270 postes en FC après une baisse de 0,5% au trimestre précédent. Sur un an, les effectifs de l’industrie perdent 450 postes au total, soit -0,3%, dont 840 postes en Franche-Comté.

Les services hors intérim, principal moteur de croissance

Le secteur des services hors intérim, qui avait montré un dynamisme au trimestre précédent, enregistre cette fois une baisse de 1.430 postes ce trimestre, dont 660 postes en Franche-Comté. Sur un an, ce secteur reste néanmoins "le seul créateur d’emplois" précise l’Urssaf avec une "légère hausse de 0,1 %, soit 440 postes contre une progression de 0,5% à l’échelle nationale". En Franche-Comté, sur un an, ce secteur est néanmoins légèrement en baisse (-80 postes).

La construction en déclin persistant depuis plusieurs trimestres

Le secteur de la construction est quant à lui en recul depuis deux en raison "des difficultés rencontrées dans le secteur de l’immobilier" avance encore l'Urssaf. Ce trimestre, ce secteur décline encore, enregistrant une baisse de 0,6 %, soit l’équivalent de 350 postes, dont 170 postes en Franche-Comté. Sur un an, ce sont au total 1.130 postes qui ont été perdus dans le secteur de la construction (-2%), dont 590 postes en Franche-Comté (- 2,7%). Un constat assez proche du niveau national qui enregistre une perte de 1,8% des effectifs.

Le commerce parvient tout juste à maintenir ses emplois

Le secteur du commerce maintient ses effectifs ce trimestre (-10 postes), néanmoins il enregistre une baisse sur un an de 0,4%, soit 520 postes, dont 150 postes en Franche-Comté. Une perte plus importante à l’échelle des résultats de la France (-0,2%).

Des difficultés plus marquées dans le Doubs

Les difficultés sont notamment plus marquées dans le département du Doubs ce trimestre, où "tous les secteurs sont à la baisse, principalement les services (hors intérim), l’intérim et l’industrie" explique l’Urssaf. Le Doubs enregistre une perte de 560 postes permanents. La Saône-et-Loire compte 500 postes en moins, la Côte-d’Or 450, la Haute-Saône 300, le Jura 160, la Nièvre 130 et le Territoire de Belfort 40. Pour les départements francs-comtois, les pertes se concentrent principalement dans les services (hors intérim) et dans l’industrie.

L’Yonne est quant à lui le seul département en croissance à fin 2024, gagnant 110 postes grâce au secteur du commerce.