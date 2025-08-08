Utilisation des écrans : la ville de Pontarlier lance un programme de sensibilisation dès la rentrée

Afin de sensibiliser les familles sur l'utilisation des écrans chez les jeunes, la Ville de Pontarlier lance les « entretiens écrans familles ». À partir du 1er septembre 2025, les familles qui le souhaitent pourront rencontrer des professionnels formés en santé numérique pour s'informer et apprendre à limiter la surexposition aux écrans grâce à des astuces faciles à appliquer.

À l'heure où les appareils numériques occupent une place centrale dans les foyers, il est désormais essentiel de sensibiliser les familles sur les dangers que représente l'utilisation des écrans chez les jeunes. Addiction aux jeux vidéo, exposition sur les réseaux sociaux ou encore cyberharcèlement : une surexposition aux écrans peut occasionner de nombreux problèmes dont l'issue est parfois dramatique...

Un programme de sensibilisation encadré par de nombreux professionnels en santé numérique

L'utilisation des écrans chez les jeunes "impacte l'ensemble de la société, en particulier les domaines de l'éducation, de la santé et de la réussite éducative."

Afin de lutter contre cette problématique, mais aussi pour répondre aux "besoins exprimés par l’ensemble des professionnels de l’éducation, du médico-social, du médical et des familles", la ville de Pontarlier a décidé de mettre en place des "entretiens écrans familles", dans le cadre de son Programme de Réussite Éducative (PRE). La ville a ainsi "formé une vingtaine de professionnels à la santé numérique et à l’animation d'entretiens pour accompagner les familles en difficulté avec l’usage des écrans à la maison."

Ce collectif de professionnels se compose :

de médecins et d'infirmiers du Centre Hospitalier Intercommunal de Haute-Comté ;

d'enseignants et d'infirmiers du Collège Philippe Grenier ;

d'éducateurs et de psychologues de l’Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfant et de l'Adolescent ;

d'assistants sociaux et de psychologues de la Direction Académique des Services de l'Éducation Nationale ;

des membres de l’équipe du PRE.

Des entretiens d'évaluation, d'information et de conseil sur l'utilisation des écrans

Les entretiens, qui se déroulent dans un cadre confidentiel, ont pour objectif "d'évaluer, d'informer, de conseiller et de formuler des préconisations sur le bon usage de l’utilisation des écrans à destination des 0 - 18 ans et de leurs parents."

Chaque famille sera écoutée par un binôme de professionnels qui évaluera leur situation avec attention et bienveillance. En fonction des difficultés et des problématiques rencontrées par ces familles, ces professionnels pourront alors leur fournir des conseils, des informations et des astuces concrètes à appliquer au quotidien, afin de limiter l'exposition aux écrans.

La ville de Pontarlier insiste toutefois sur le fait que "ces entretiens ne constituent pas une consultation médicale."

Info +

Lieu : 16 Rue La Fontaine 25300 Pontarlier

Renseignements : 03 81 38 81 61 / pre.pontarlier@ville- pontarlier.com

Date : à compter du 1er septembre

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web de la Ville de Pontarlier.