Vacances : comment vaincre sa peur de l'avion ?

De l'anxiété à la crise d'angoisse, les aviophobes sont nombreux et doivent trouver des alternatives lorsqu'ils ne font pas de vol long courrier... Voici quelques conseils pour mieux vivre le jour J.

Même si la tendance se tourne vers des modes alternatifs afin de réduire son empreinte carbone, certains trajets long courrier sont difficilement faisables sans prendre l'avion (où alors, il ne faut pas voir le mal de mer...).

Qu'est-ce que l' aviophobie ?

C'est une peur dite "irraisonnée de prendre l'avion". L'aviophobie peut aller de la simple peur, à l'anxiété à la panique. Les personnes atteintes peuvent avoir de la tachycardie, faire de l'hyperventilation ou encore avoir des nausées. Certains ne pourront même pas poser un pied dans l'avion.

Quelques conseils pour mieux gérer son vol

Comme toute crise d'angoisse, il convient d'effectuer un travail sur sa respiration et de se focaliser sur des moments positifs. De nombreuses applications proposent des exercices de relaxation et méditation.

L'aromathérapie peut également être un complément. Certaines huiles essentielles ont en effet des propriétés apaisantes comme : la lavande, l'ylang-ylang, la camomille ou encore l'orange douce.

L'aviophobie peut également s'apparenter à de la "claustrophobie" (ou peur d'être enfermé dans un espace réduit). Le cas échéant, il peut être judicieux de prendre contact avec un professionnel afin d'en réduire les symptômes.

Lorsque vous entrez dans l'avion, n'hésitez pas à infirmer l'équipage de votre peur, ils pourront ainsi vous apporter une attention particulière pendant le vol.

Enfin, nous vous conseillons de lire l'ouvrage de Marie-Claude Dentan, ancienne psychologue à Ari France en charge du recrutement des pilotes et de leur suivi. En 2001, elle a publié le livre "Comment ne plus avoir peur en avion" et en 2007 "Surmonter la peur en avion".