Verglas : quelques axes encore délicats dans plusieurs secteurs du Doubs

Inforoute25 signale encore quelques axes routiers où la circulation reste délicate en raison de la présence de verglas ou de givre sur plusieurs secteurs du Doubs mardi 16 janvier 2024. On fait le point matinal.

Dans le secteur de Besançon où les températures se situent ce matin entre -4 et -7°C, Inforoute 25 alerte sur la présence de verglas localisé sur le secteur d’Ornans et Amancey notamment sur les routes départementales 492 et 67. Le traitement des routes est en cours par les services du Département du Doubs.

Dans le secteur de Montbéliard, la présence de givre par endroits est encore possible sur certains axes. Les automobilistes sont donc appelés à rester vigilants.

Dans le secteur de Pontarlier où il a encore fait très froid ce matin avec des températures relevées entre -7 et -18°C, quelques résidus neigeux sont encore présents notamment sur la RD 45 entre Gellin et Les Hôpitaux-Vieux.

Prudence !