Vesoul : fermeture administrative d'une boulangerie pour raisons d'hygiène

Le jeudi 19 juin 2025, un contrôle des conditions sanitaires de préparation des pains, pâtisseries, sandwichs et de plats à emporter a été réalisé dans la boulangerie "La maison des gourmandises", située à Vesoul.

Lors de cette visite, les contrôleurs services de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) ont constaté plusieurs manquements. Les conditions d’hygiène de préparation, des locaux, des équipements et des enceintes réfrigérées et les températures de conservation des produits alimentaires ne correspondaient pas ainsi "aux normes sanitaires en vigueur et ne garantissent pas la santé des consommateurs" précise le communiqué de la préfecture.

Face à ce constat et "afin de protéger les consommateurs", le Préfet, sur proposition du Directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) a prononcé la fermeture immédiate de l’établissement.

L’exploitant est mis en demeure d’apporter les mesures correctives et préventives dans les meilleurs délais. La réouverture de l’établissement sera possible après une nouvelle inspection.