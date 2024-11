Viabilité hivernale : près de 230 agents mobilisés lors "d’épisodes sensibles" à Besançon

Comme chaque année, la Ville de Besançon a activé son plan de viabilité hivernale. Ce dernier a été lancé le 11 novembre 2024 et se poursuivra jusqu’au 16 mars inclus.

"Les services municipaux sont ainsi mobilisés afin de prévenir tout phénomène potentiellement dangereux en cas d’épisode neigeux ou de risque de verglas", indique la Ville de Besançon.

Pendant toute la période de viabilité hivernale, une veille météo est assurée 24h sur 24h, 7 jours sur 7, grâce à un lien permanent avec les services de Météo France. "Une surveillance de l’état des chaussées est activée en fonction des prévisions. Un agent effectue une patrouille pour vérifier sur le terrain l’état des chaussées et permettre l’éventuelle mobilisation des agents et du matériel nécessaire au traitement de la voirie", précise la Ville.

Une coordination est en place avec les services du Conseil départemental du Doubs, de la DIR Est et de l’Autoroute.

Détail de la mobilisation engagée

De nombreux engins :

11 engins de déneigement équipés de saleuse, lame, saumureuse

5 engins de déneigement équipés de saleuse et lame

3 engins de déneigement équipés de lame

38 véhicules, outillages et matériels de petit gabarit affectés au Plan de déneigement sectorisé (PDS).

Près de 230 agents de différents services de la Ville sont mobilisés pour assurer la sécurité des déplacements "lors des épisodes sensibles", souligne la Ville.

Une saison 2023-2024 un peu plus importante que les deux saisons précédentes :

2 620 km parcourus

170 tonnes de sel

5 180 litres de saumure

85 825 € de budget dédié

2 587 heures travaillées

11 sorties

Enfin, les gravillons sont privilégiés (plutôt que le sel) lorsque cela est possible. Elle indique avoir fait appel à des techniciens spécialisés extérieurs venus de Saint-Claude dans le Jura, du Puy-de-Dôme mais également d’Allemagne afin de procéder à un étalonnage précis de chaque machine. En parallèle, le moment du traitement est réfléchi pour que le sel ait le temps d’agir efficacement sur la chaussée. L’utilisation de la saumure (mélange de sel et d’eau) permet de diminuer la quantité de sel de déneigement utilisée, mais son usage reste limité à des temps secs et des températures en dessous de -4°C.

La Ville rappelle les bons gestes à adopter