Vin : fin des records pour les enchères des Hospices de Nuits

À la veille de la journée internationale des droits des femmes, l’INSEE a rendu publique ce jeudi 7 mars 2024 sa dernière étude concernant l’égalité femmes-homme en Bourgogne-Franche-Comté. Parmi les résultats observés, il ressort que les femmes font en moyenne des études plus longues mais que malgré cela elles sont 8 fois plus souvent à temps partiel que les hommes et qu’elles perçoivent une rémunération en moyenne 16% inférieure.