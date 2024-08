Visitez Besançon en septembre, la belle saison

QUOI DE 9 ? • L’histoire, ses acteurs et actrices ont marqué Besançon dans son patrimoine et contribué à sa renommée au fil des siècles. Redécouvrez cette histoire, retrouvez les bisontines célèbres, sans oublier de plonger dans le génie romain à l’époque de Vesontio. Enfin, mirez-vous dans le verre qu’il soit vitrail ou autres.

Les bisontines célèbres, quand l’histoire s’écrit au féminin

La situation de la femme dans nos sociétés européennes, depuis l’Antiquité jusqu’aux abords du XXe siècle, la place davantage dans la sphère privée et familiale qu’au cœur de l’action historique. Pourtant, quelques femmes aux destins exceptionnels échappent à cette règle et marquent par leurs actions l’histoire d’un territoire ou d’une ville. Sainte Colette, Nicole Bonvalot, Sainte Jeanne de Chantal, Émilie du Châtelet, Jeanne-Antide Thouret, Clarisse Vigoureux, Colette… et tant d’autres. Retrouvez ces personnalités hors du commun le temps d’une promenade dans la boucle bisontine.

À 10 h, les jeudis 12 septembre et 24 octobre

Tarif plein : 8 €

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

RDV à l’entrée du parc Micaud, côté pont de la République

L’aqueduc d’Arcier

C’est au Ier siècle, sous le règne de l’empereur Vespasien, qu’un ouvrage d’adduction d’eau de 10 km de long est bâti, permettant d’acheminer les eaux d’Arcier jusqu’au centre de Vesontio. En dépit des multiples ressources d’eau disponibles aux alentours de Besançon, les sources d’Arcier sont choisies en raison de leur altitude et de leur débit important. L’ouvrage est ruiné au Ve siècle et il faut attendre 1854 pour que ces sources soient à nouveau captées. Elles assureront l’essentiel de l’alimentation en eau de Besançon durant plus d’un siècle.

À 15 h, le mardi 10 septembre

Tarif unique : 8 €

RDV avant l’entrée du village d’ARCIER lorsque l’on arrive de Besançon Lieu-dit Arcier, 25220 VAIRE

Prévoir de bonnes chaussures et bâtons de marche (dénivelé).

Attention : la visite ne comprend pas l'espace technique intérieur utilisé par le service des eaux de la Ville de Besançon.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

Fortifications de Montfaucon

Cette randonnée en boucle permettra de découvrir l’un des sites de mise en défense de Besançon lors de la guerre de 1870 et son prolongement avec la réalisation du camp retranché de Besançon. À voir : redoute, poste optique et tranchées.

À 14 h 30, le dimanche 15 septembre

Tarif plein : 8 €

Visite extérieure uniquement.

RDV au belvédère de Montfaucon, 20 rue de la Vue des Alpes, 25660 MONTFAUCON

Plan pour vous rendre sur place : RDV au belvédère de Montfaucon

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon.

Le verre dans la ville

Utilisé depuis l’antiquité et partie intégrante de l’architecture contemporaine, le verre, matériau noble se prête aux formes et applications les plus diverses. Architectes, artistes, industriels et ingénieurs ont su au cours des siècles intégrer dans leurs créations ses qualités : fluidité, transparence et luminosité. Des vitraux qui ornent nos églises aux panneaux décoratifs qui embellissent maisons et bâtiments civils, découvrez le verre dans la ville.

À 15 h, les lundis et mercredi 25 septembre et mardi 29 octobre

Tarif plein : 8 €.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Besançon

RDV devant la cathédrale Saint-Jean, 10 rue de la Convention à Besançon.

