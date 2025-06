Volfoni ouvre son premier restaurant de la région à Belfort

Créée en 2012 par le Groupe Bertrand, la marque poursuit son développement territorial. "L’ouverture de ce nouveau restaurant permet de créer trente emplois", précise le communiqué de presse.

Inspirée des trattorias italiennes des années 1950, l’enseigne mise sur une ambiance "chaleureuse et authentique". Le décor se compose de "vases et céramiques colorées, four à pizza en cuivre, olivier en salle, bouteilles de vin et alcools italiens". Le restaurant propose une cuisine italienne traditionnelle, avec des recettes conçues par Luana Belmondo, et des produits importés directement d’Italie.

Le restaurant de 243 m² dispose de 160 places assises.