Vous recherchez un bien d’exception à Besançon ? J’ai sans doute ce que vous recherchez !

QUOI DE 9 ? • Derrière chaque porte, une découverte unique vous attend. Que vous rêviez d’un duplex au charme bucolique en pleine ville, d’un somptueux appartement dans un ancien hôtel particulier, d’un écrin contemporain suspendu dans un parc, ou encore d’un loft spacieux niché dans un écrin de verdure, SMCI Transaction vous ouvre les portes de l’exception à Besançon. Ces biens, sélectionnés avec soin, allient emplacement privilégié, prestations haut de gamme et qualité de vie. Entrez, visitez, imaginez… et peut-être trouverez-vous votre prochain coup de cœur.

Un T4 Duplex à vendre en cœur de ville d’une surface de 87.43 m², les plus : emplacement au calme, un air de campagne en pleine ville, sa terrasse et son jardin de 55 m², une place de parking privative et les prestations intérieures.

Un magnifique appartement d’une surface globale de 289.92m² dans un ancien hôtel particulier du 18ème sur 2 plateaux l’un de 161.51m² et l’autre 128.41m² en cœur de ville, un voyage dans le temps permettant une qualité de vie en pleine ville. Confort, intimité, grand garage, stockage, école primaire à proximité immédiate, ce bien peut également répondre à des besoins professionnels ou locatifs.

Un appartement T4 sur le quartier de St Ferjeux de 109 m² avec ses annexes (garage-parking-cave), résidence ayant remporté un prix architectural, un parc clos et arboré, un appartement suspendu dans les arbres ….

Un Loft de 156m² avec trois parkings, quartier des Torcols une alliance parfaite dans un cadre verdoyant entre calme et accès rapide sur les grands axes routiers pour les actifs en quête de zenitude.

