Dimanche 19 Octobre 2025
Besançon
Economie

Voyages : Fram ouvre une nouvelle agence à Besançon

Publié le 19/10/2025 - 09:00
Mis à jour le 19/10/2025 - 09:07

Une nouvelle agence de voyages Fram a ouvert début septembre 2025 dans la Grande rue à Besançon. Cette implantation marque la 65e de l'enseigne en France et la troisième en Bourgogne Franche-Comté. 

"L’ouverture de notre agence à Besançon illustre notre volonté de renforcer notre présence au cœur des régions françaises", déclare Guy Tetrel, directeur du développement du réseau Fram. Il ajoute : "C’est une adresse accueillante et inspirante, où chaque habitant pourra trouver un accompagnement personnalisé pour donner vie à ses projets d’évasion. Avec cette 65? agence, et la 3? en Bourgogne-Franche-Comté, nous continuons à bâtir un réseau solide et proche des voyageurs."

À la tête de cette nouvelle agence, Meg Clerc, entourée de Laurène Chanez, conseillère voyages, accueillent les clients dans un espace dédié au voyage. "Notre métier, c’est de transformer une envie en réalité. Chaque voyage est unique, et nous l’accompagnons de la première à la dernière minute. Ici à Besançon, nous voulons être ce lieu où l’on vient rêver, échanger… et repartir avec un projet de vacances qui nous ressemble", souligne Meg Clerc.

Infos pratiques

  • Agence FRAM Besançon
  • 5 Grande Rue, 25000 Besançon
  • Horaires : du lundi au samedi, de 9h30 à 19h00
  •  agence.besancon@fram.fr
  • 03 81 21 05 57

Publié le 19 octobre à 09h00
