7,5 km de voies cyclables en plus à Besançon

La ville de Besançon précise que depuis sa mise en service "l’aménagement réalisé fin 2016 avenue de Chardonnet est très fréquenté. Il est emprunté chaque jour par 350 piétons ou cyclistes, et plus de 1000, les dimanches. Un éclairage de veille est également assuré".

Les quatre axes majeurs qui seront créés pour la part modale à vélo sont :

Axe Vesoul :

Rue de Vesoul, entre la gare Viotte Nord et le Bd Blum : 900 m. de bandes cyclables.

Axe Belfort :

Rue de Belfort, après lesaménagements réalisés en2015 et 2016, le contre-sensvélo entre la place de laLiberté et la rue Chopard estune nouveauté. Il est enservice depuis mi-mars. Trèsattendu par les cyclistes, ce tronçon facilite la liaisonentre le centre-ville et le hautde la rue de Belfort via la place Flore.

Axe Gray :

Dans le cadre du TCSP mené par le Grand Besançon, la rue Voirin et l’avenue du 60eme RI aménagées avec une voie verte de 420m de long, se raccorderont à l’Avenue de la Paix via la place Leclerc.

Avenue Léo Lagrange, les anciennes voies cyclables seront améliorées avec deux nouvelles bandes cyclables longues de 620 m.

L’avenue de l’Observatoire, liaison cyclable avec le campus de la Bouloie, sera aménagée avec des bandes cyclables.

Axe Nord Sud :

Avenue Siffert, une piste cyclable bidirectionnelle sera aménagée entre la place Leclerc et la rue d’Arènes sur 400 m.

Le programme d’aménagement 2017 de la Ville complète également le réseau cyclable existant avec de nouvelles rues aménagées : rue de la Pelouse à Saint Ferjeux, avenue Gaulard

Info +

Le port du casque pour les enfants de moins de 12 ans est obligatoire. L'amende pour tout oubli s'élève à 90 euros.