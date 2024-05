Commémoration du 8 mai : deux rendez-vous à Besançon

La cérémonie officielle est prévue à 11h00 au Mémorial des Glacis, sur l’esplanade du Souvenir en présence notamment de la maire de Besançon Anne Vignot, du préfet du Doubs Rémi Bastille, ainsi que de nombreux élu(e)s de la Ville, du département et de la région.

Un autre hommage, également à 11h00, est organisé par l’association le Mouvement de la paix au cimetière des Chaprais à Besançon. "Notre association rendra hommage aux victimes de tous les conflits et notamment, de tous ceux qui se déroulent actuellement à travers le monde sous le regard de tous les États et san sy apporter de vraies solutions malgré l’existence de la Charte des Nations Unies dont les déclarations et décisions devraient être une obligation pour chacun des États qui en sont membres", est-il précisé dans un communiqué.